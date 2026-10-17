Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Папа Лъв XIV е провел телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, в който е изразил "дълбока загриженост относно тежката хуманитарна ситуация в град Олешки в Херсонска област" и е настоял за незабавно прекратяване на огъня. Това съобщиха от пресслужбата на Ватикана.

Русия - Украйна

По време на разговора Светият отец е призовал за спиране на огъня, за да се позволи доставката на храна и медицинска помощ, както и доброволната и безопасна евакуация на цивилното население от града. Светият отец е потвърдил и ангажимента на Ватикана за насърчаване на диалога и мира, добавят от пресслужбата.

Папа Лъв XIV е осъществил разговора от болничната си стая в клиниката "Джемели" в Рим, където бе приет във вторник за операция заради онкологично заболяване.

Това е вторият телефонен разговор между понтифика и руския държавен глава след разговора им на 4 юни 2025 г.

Град Олешки се намира на самата фронтова линия в окупираната от Русия част на Херсонска област, по бреговете на река Днепър.

Малко след съобщението от Ватикана, държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин също коментира инициативата.

"Светият отец беше този, който пое инициативата да се застъпи за този обсаден град, където около 2000 цивилни се нуждаят от хуманитарни коридори, за да могат да го напуснат. Папата призова за прекратяване на огъня, за да се позволи на хуманитарната помощ, особено храната, да достигне до града, и да се даде възможност за евакуация на тези, които желаят да си тръгнат", отбелязва Паролин.

Путин обяви "зона сигурност" по границата с Украйна, която няма да подлежи на преговори
Виж още Путин обяви "зона сигурност" по границата с Украйна, която няма да подлежи на преговори

Кардинал Паролин изрази предпазлив оптимизъм за резултата от разговора.

"Надявам се, че в отговор на молбата на Светия отец президентът Путин ще се съгласи да направи това, за което папата помоли. Самият факт, че той прие обаждането и разговаря с папата, може, надявам се, да бъде знак, че молбата действително ще бъде изпълнена", допълни държавният секретар на Ватикана.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4442
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10137
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12261
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1539
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2387
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5511
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2308
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3902
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1524
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432