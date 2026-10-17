Лъв XIV е осъществил обаждането от болничната си стая, като е изразил "дълбока загриженост относно тежката хуманитарна ситуация в град Олешки в Херсонска област"

2473 Снимка: БТА/АП

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Папа Лъв XIV е провел телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, в който е изразил "дълбока загриженост относно тежката хуманитарна ситуация в град Олешки в Херсонска област" и е настоял за незабавно прекратяване на огъня. Това съобщиха от пресслужбата на Ватикана.

По време на разговора Светият отец е призовал за спиране на огъня, за да се позволи доставката на храна и медицинска помощ, както и доброволната и безопасна евакуация на цивилното население от града. Светият отец е потвърдил и ангажимента на Ватикана за насърчаване на диалога и мира, добавят от пресслужбата.

Папа Лъв XIV е осъществил разговора от болничната си стая в клиниката "Джемели" в Рим, където бе приет във вторник за операция заради онкологично заболяване.

Това е вторият телефонен разговор между понтифика и руския държавен глава след разговора им на 4 юни 2025 г.

Град Олешки се намира на самата фронтова линия в окупираната от Русия част на Херсонска област, по бреговете на река Днепър.

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Малко след съобщението от Ватикана, държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин също коментира инициативата.

"Светият отец беше този, който пое инициативата да се застъпи за този обсаден град, където около 2000 цивилни се нуждаят от хуманитарни коридори, за да могат да го напуснат. Папата призова за прекратяване на огъня, за да се позволи на хуманитарната помощ, особено храната, да достигне до града, и да се даде възможност за евакуация на тези, които желаят да си тръгнат", отбелязва Паролин.

Кардинал Паролин изрази предпазлив оптимизъм за резултата от разговора.

"Надявам се, че в отговор на молбата на Светия отец президентът Путин ще се съгласи да направи това, за което папата помоли. Самият факт, че той прие обаждането и разговаря с папата, може, надявам се, да бъде знак, че молбата действително ще бъде изпълнена", допълни държавният секретар на Ватикана.

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