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Около 110 000 души излязоха днес по улиците на Париж с искания за повишаване на покупателната способност и в защита на обществените услуги, предаде Франс прес, позовавайки се на данни на полицията.

Снимка: БТА/АП

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Шествието потегли от "Порт д'Итали" около 14:00 ч. и достигна "Порт дьо Венсен" към 17:00 ч. Полицията съобщи още, че са извършени над 3000 проверки, а 65 души са задържани.

Миналата събота в Париж протестираха също около 110 000 души.

Снимка: БТА/АП

Парижката полиция съобщи, че е мобилизирала елитно звено, което обикновено се фокусира върху операциите срещу организираната престъпност и тероризма, за намеса в столицата и околните райони.

Снимка: БТА/АП

Полицията за борба с безредиците атакува с палки групи маскирани младежи, които чупят прозорците на автокъща на булевард "Кур дьо Венсен", предаде Би Би Си.

Гъсти облаци от сълзотворен газ изпълват въздуха, имало е и обстрели с водни оръдия.

Снимка: БТА/АП

Близо 400 маскирани са извършили актове на вандализъм и са нападнали полицията с минохвъргачки и снаряди на протестите в Гренобъл, съобщи местната префектура.

В изявлението се казва, че маскираните протестиращи са били от групата "черен блок" и полицията се е намесила, за да възстанови реда в града, в югоизточна Франция.

Снимка: БТА/АП

В западния град Нант хиляди протестиращи пробиха полицейските колони, за да стигнат до центъра на града, видя журналист на AFP. Служителите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да се опитат да ги спрат, докато някои от крайните участници в демонстрацията хвърляха снаряди и насочваха фойерверки в тяхната посока.

Снимка: БТА/АП

В Лион полицията използва сълзотворен газ, за ​​да разпръсне около 1000 души, събрани в южната част на града.

Снимка: БТА/АП

Размирици имаше и протестите в Рен и Страсбург.

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Министерството на вътрешните работи съобщи , че според оценките общо 410 000 души са участвали в демонстрациите, от които 110 000 в Париж. Един от синдикатите, организиращи митингите, заяви, че по негови оценки участниците са били 800 000, 250 000 в столицата.

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