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Законопроектът за споразумението за взаимна отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан бе внесен в председателството на турския парламент, съобщи турската часна телевизия СиЕнЕн-Тюрк, цитирана от БТА.

Турция на Ердоган

Споразумението, известно като Пакта от Мека, беше подписано на 7 август от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. То предвижда засилване на сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността между трите държави. Договорът включва ангажимент, според който въоръжено нападение срещу някоя от трите страни ще бъде разглеждано като нападение срещу всичките, заради което Пактът от Мека беше сравнен с НАТО.

Споразумението трябва да бъде одобрено от турския парламент, за да премине предвидената в страната процедура по ратификация и да влезе в сила.

Подготвеният законопроект предстои да бъде разгледан първо от парламентарната комисия по външни работи.

Турски представител, пожелал анонимност, е заявил пред Ройтерс, че се очаква собственият принос на Турция да се ограничи до войсково оборудване, споделяне на разузнавателна информация и оръжейни системи.

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Агенцията припомня и коментара на турския външен министър Хакан Фидан за това как страната му би могла да помогне на Саудитска Арабия да се защити от атаките на йеменските хуси. Фидан заяви, че Пактът от Мека "няма нападателен характер" и че Турция няма да изпраща войници.

"Това не е нападателно споразумение, а споразумение за законна самозащита. Турция няма да изпраща войски на чужда територия, за да извършва атаки", каза Фидан, цитиран от изданието "Газете Оксижен".

Същото издание уточнява на базата на информация от турски официални представители пред медиите, че подкрепата за Рияд ще бъде главно с технически и отбранителен характер и че тя включва трансфер на технологии, съвместно военно производство, обмен на разузнавателна информация, логистика и поддръжка на оръжейни системи, като на този етап не се предвижда изпращане на турски пехотни бойни единици на терен в Йемен.

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