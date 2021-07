3021 Снимка: iStock by Getty Images

Две тела са били намерени в хотел в Южна Флорида, който някога е бил имението на покойния моден дизайнер Джани Версаче, съобщава ABC News.

Полицията и спасителите от пожарната служба в Маями Бийч реагирали на сигнал на служители от Casa Casuarina, които открили мъртвите в една от стаите.

Death Investigation: This afternoon, at 1:21 p.m., MBPD responded to 1116 Ocean Drive after receiving a call from housekeeping advising of two deceased males. Police and Fire Rescue responded and located two deceased males inside of a hotel room. pic.twitter.com/hBneMlgUrh — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) July 14, 2021

На местопроизшествието се извършва оглед и детективите са започнали разследване на смъртта, съобщават властите в Маями.

On the Eve of Gianni Versace’s murder — 2 men found dead in hotel room at former Versace mansion. https://t.co/IdhSPwxtrx — Parker Branton (@ParkerBranton) July 14, 2021

Длъжностните лица все още не са идентифицирали мъртвите и не е установена причината за смъртта.

В четвъртък се навършват 24 години от фаталната стрелба на Версаче на Южния плаж.

Сутринта на 15 юли 1997 г. Версаче се прибира вкъщи от News Cafe, само на няколко пресечки от имението си в Ocean Drive. Когато Версаче започва да се изкачва по стъпалата до дома си, серийният убиец Андрю Кюнанън го прострелва в главата.

Кюнанън, който е заподозрян в убийството на четирима други мъже, се е самоубил на лодка осем дни след стрелбата на Версаче.

2 men were found dead inside a hotel room at the Versace mansion in Miami, nearly 24 years to the day fashion designer Gianni Versace was murdered there https://t.co/NoZZMc1mGf pic.twitter.com/Ac6hTdfFJ6 — MSN (@MSN) July 15, 2021

Casa Casuarina е построена през 1930 г. и е закупена от Versace през 1992 г. Работи като бутиков хотел със само 10 стаи от 2015 г.