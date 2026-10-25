Над 1000 задържани във Франция, в Албания подпалиха кметството на Тирана

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Необуздано насилие, горящи барикади и грабежи. И в събота във Франция, Италия, Испания и Албания отново избухнаха ожесточени безредици. Половин милион души излязоха по улиците във Франция. Първоначално демонстрациите срещу високите разходи за живот и нередностите в образователната система бяха мирни. Вечерта ситуацията отново заплашваше да ескалира.

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Полицията използва сълзотворен газ и водомети, като двама души са били тежко ранени. Според данните на френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес са били задържани най-малко 1000 души.

Той каза, че демонстрациите са протекли с "изключително високо ниво на насилие" срещу силите за реда и обвини крайнолевите екстремисти, че са провокирали безредици, като са замеряли полицаите с бомбички и тежки предмети, съобщава АФП.

Снимка: Getty Images

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По думите на Нунес, миналата събота по същото време полицията е задържала едва 385 души. При това този път, според неговата оценка, безредиците не са били толкова мащабни, въпреки че отделни магазини и търговски обекти все пак са станали мишена на вандали и мародери. Той обясни големия брой арести с факта, че този път полицията е действала по-бързо и е била по-добре подготвена за протестите.

Снимка: Getty Images

Министърът съобщи, че в южните градове Кан и Монпелие властите за първи път са забелязали крайнодесни активисти, които се опитвали да предизвикат сбиване с "леви активисти" или заявявали, че са дошли да защитят бизнеса от погроми. Въпреки това, според него, днес протестите са преминали по-мирно, отколкото преди седмица.

Снимка: Getty Images

Според данни на Министерството на вътрешните работи по улиците са излезли общо 410 хил. души. Хората протестират срещу повишаването на разходите за живот, високите цени на горивото и проблемите в работата на държавните служби.

Сблъсъци имаше и в Италия. Там полицията съобщи за девет ареста и 371 временни задържания.

Протестите продължават и в Албания. Демонстранти подпалиха сградата на кметството в столицата Тирана. Пожарът при главния вход бързо обхвана вътрешното пространство на сградата и се разпространи към първия етаж. Отбелязва се, че в района на кметството са се събрали стотици протестиращи. Между полицаите и демонстрантите избухнаха сблъсъци. Протестиращите започнаха интензивно да изстрелват фойерверки към полицаите.

Снимка: Скрийншот/You Tube

Премиерът на Албания Еди Рама призна, че недоволството сред обществото нараства, и заяви, че правителството подготвя отговор на исканията на участниците в протестите.

Снимка: Скрийншот/You Tube

Междувременно безредици избухнаха и в испанската Барселона. Младежката акция, организирана чрез социалните мрежи по примера на протестите във Франция, прерасна в сблъсъци с полицията и погроми.

Демонстрантите запалиха контейнери за боклук, замеряха полицаите с камъни, разбиваха и ограбваха магазини.

Полицията блокира част от центъра на града и използва сила, за да разпръсне протестиращите.

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