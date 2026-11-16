Във фокуса е новоинсталиран рутер в Арканзас, предизвикал претоварване на други комуникационни системи и е нарушил обмена на данни между центровете за въздушен контрол

2567 Снимка: АП/БТА

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Хиляди полети в САЩ отново бяха отменени или отложени три дни след техническата неизправност, която причини спиране на целия въздушен трафик за почти 5 часа.

По данни на авиационната платформа FlightAware над 2300 полета в САЩ бяха отменени в неделя, а повече от 7700 закъсняха.

В събота авиокомпаниите анулираха над 6400 полета, а в петък, когато техническата неизправност на системата за управление на полетите спря въздушния трафик, бяха засегнати близо 10 хиляди полета в цялата страна.

Хиляди пътници продължават да чакат презаверяване на билетите си и алтернативни маршрути до крайните си дестинации.

Според първоначалните данни на разследването е технически проблем, възникнал по време на модернизация на комуникационна система на Федералната авиационна администрация.

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Във фокуса е новоинсталиран рутер в щата Арканзас, който е предизвикал претоварване на други комуникационни системи и е нарушил обмена на радарни и навигационни данни между центровете за въздушен контрол, пише БНР.

Случаят отново постави под въпрос състоянието на американската система за управление на въздушния трафик, която според федерални власти продължава да разчита на остаряла инфраструктура и технологии.

Администрацията на президента Доналд Тръмп настоява Конгресът да одобри близо 50 милиарда долара за модернизация на системата, за да бъдат избегнати подобни сривове в бъдеще.

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