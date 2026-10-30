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Домакините от САЩ отмениха планираната семейна снимка на външните министри от 20-те най-големи икономики в света (Г-20) в петък заради възражението на някои европейски дипломати, несъгласни да позират заедно с руския външен министър Сергей Лавров, предаде "Евронюз". Някои заплашиха дори да напуснат срещата в Атланта.

Русия на Путин

Държавният секретар Марко Рубио е решил да свали традиционната снимка от дневния ред, за да избегне по-нататъшни противоречия, според двама американски служители, пожелали анонимност поради чувствителността на въпроса. Така форумът започна без позиране пред фоторепортерите, а сред министрите, които не пожелаха да застанат до руския първи дипломат, бяха германският външен министър Йохан Вадефул и полският му колега Радослав Шикорски. Според Би Би Си към тях се е присъединил и британският външен министър Ед Милибанд, който също е отказал да застане на снимката.  

Един британски служител заяви: "Обединеното кралство има дългогодишна политика да не поддържа пряко двустранно взаимодействие с руски министри след нахлуването в Украйна и ние нямаме намерение да променяме това".

"В никакъв случай няма да има семейна снимка с европейските партньори и г-н Лавров заедно, защото с Русия няма нормални отношения", заяви пред журналисти по-рано днес германският външен министър Йохан Вадефул.

Германското издание Bild публикува коментар на министъра по-рано, като той обясни, че няма намерение демонстративно да избягва протоколните снимки. Вадефул подчерта, че съвместните снимки на подобни срещи на върха "се правят автоматично" и са неразделна част от дипломатическата работа.

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Същевременно външният министър на Германия изрично уточни, че участието в общата фотосесия не означава нормализиране на двустранните отношения между Берлин и Москва. Той изтъкна, че Германия продължава да осъжда руските действия в Украйна, но смята за необходимо да използва платформи като Г-20 за директно заявяване на своята твърда позиция и призиви за прекратяване на конфликта.

Снимка: АП/БТА

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова разкритикува действията на германския дипломат, отбелязвайки, че само преди месец той самият е бил инициатор на двустранна среща с Лавров в Ню Йорк по време на сесията на ООН и е позирал пред журналистите, а сега се е "уплашил да се снима", предаде ТАСС.

Организаторите в Атланта отредиха място на Лавров на масата между колегите му от Мексико и Саудитска Арабия, а през седалка, до саудитския външен министър беше настанен турският Хакан Фидан. САЩ отказаха да издадат визи само на делегацията на ЮАР, чиито представители отсъстват от срещата.

Снимка: АП/БТА

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви при откриването на срещата на министрите на външните работи, че Г-20 трябва да работи съвместно, за да се справи със заплахите за икономическия ред, предадоха Ройтерс и БТА. Рубио посочи за пример сътресенията и напрежението в глобалните доставки на енергия и хранителни стоки, на хранителните пазари, в глобалната верига на доставки, в търговията и в свободата на корабоплаването.

Снимка: АП/БТА

Срещата на министрите на външните работи на Г-20 се провежда в Атланта на 30-31 октомври 2026 г. и е ключов етап преди срещата на върха на лидерите, насрочена за 14-15 декември в покрайнините на Маями. По-рано прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков съобщи пред ТАСС, че все още няма взето решение дали Владимир Путин ще присъства лично, а Тръмп по-рано заяви, че би искал да види руския президент на Г-20.

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