Решението беше взето от САЩ след възражение на европейски външни министри, сред които на Германия, Полша и Великобритания

5367 Снимка: АП/БТА

Чуйте статията:

Домакините от САЩ отмениха планираната семейна снимка на външните министри от 20-те най-големи икономики в света (Г-20) в петък заради възражението на някои европейски дипломати, несъгласни да позират заедно с руския външен министър Сергей Лавров, предаде "Евронюз". Някои заплашиха дори да напуснат срещата в Атланта.

Държавният секретар Марко Рубио е решил да свали традиционната снимка от дневния ред, за да избегне по-нататъшни противоречия, според двама американски служители, пожелали анонимност поради чувствителността на въпроса. Така форумът започна без позиране пред фоторепортерите, а сред министрите, които не пожелаха да застанат до руския първи дипломат, бяха германският външен министър Йохан Вадефул и полският му колега Радослав Шикорски. Според Би Би Си към тях се е присъединил и британският външен министър Ед Милибанд, който също е отказал да застане на снимката.

Един британски служител заяви: "Обединеното кралство има дългогодишна политика да не поддържа пряко двустранно взаимодействие с руски министри след нахлуването в Украйна и ние нямаме намерение да променяме това".

"В никакъв случай няма да има семейна снимка с европейските партньори и г-н Лавров заедно, защото с Русия няма нормални отношения", заяви пред журналисти по-рано днес германският външен министър Йохан Вадефул.

Германското издание Bild публикува коментар на министъра по-рано, като той обясни, че няма намерение демонстративно да избягва протоколните снимки. Вадефул подчерта, че съвместните снимки на подобни срещи на върха "се правят автоматично" и са неразделна част от дипломатическата работа.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Същевременно външният министър на Германия изрично уточни, че участието в общата фотосесия не означава нормализиране на двустранните отношения между Берлин и Москва. Той изтъкна, че Германия продължава да осъжда руските действия в Украйна, но смята за необходимо да използва платформи като Г-20 за директно заявяване на своята твърда позиция и призиви за прекратяване на конфликта.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова разкритикува действията на германския дипломат, отбелязвайки, че само преди месец той самият е бил инициатор на двустранна среща с Лавров в Ню Йорк по време на сесията на ООН и е позирал пред журналистите, а сега се е "уплашил да се снима", предаде ТАСС.

Организаторите в Атланта отредиха място на Лавров на масата между колегите му от Мексико и Саудитска Арабия, а през седалка, до саудитския външен министър беше настанен турският Хакан Фидан. САЩ отказаха да издадат визи само на делегацията на ЮАР, чиито представители отсъстват от срещата.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви при откриването на срещата на министрите на външните работи, че Г-20 трябва да работи съвместно, за да се справи със заплахите за икономическия ред, предадоха Ройтерс и БТА. Рубио посочи за пример сътресенията и напрежението в глобалните доставки на енергия и хранителни стоки, на хранителните пазари, в глобалната верига на доставки, в търговията и в свободата на корабоплаването.

Срещата на министрите на външните работи на Г-20 се провежда в Атланта на 30-31 октомври 2026 г. и е ключов етап преди срещата на върха на лидерите, насрочена за 14-15 декември в покрайнините на Маями. По-рано прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков съобщи пред ТАСС, че все още няма взето решение дали Владимир Путин ще присъства лично, а Тръмп по-рано заяви, че би искал да види руския президент на Г-20.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.