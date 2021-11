Един човек загина при инцидент в метрото в Атина, съобщава гръцката агенция АНА-МПА.

Инцидентът е станал в 04:05 тази сутрин по най-старата линия на метрото, която свързва атинския района на Кифисия с пристанището в Пирея.

Специализирана товарна мотриса е започнала да се движи неконтролируемо и се ударила в друга мотриса, докарана там, за да я спре. В резултат на сблъсъка е загинал 41-годишен служител и са ранени други двама.

Като причина за случилото се посочва отказът на спирачките на товарната мотриса. В резултат на повредата тя е развила 50 километра в час. На мотрисата е имало седем души, като някои от тях са успели да скочат на една от станциите.

One more worker dead today



The new labor accident took place at Line 1 of Athens Metro during maintenance works

2 more workers injured



The dead worker was working for a contractor of Athens Metro



1 dead worker every 3 days in Greece#PAME #οι_ζωες_των_εργατων_μετρανε pic.twitter.com/XRl6DUh7Fu