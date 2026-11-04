Румъния и Гърция действат със специализирана зоополиция, Турция наказва и изоставянето, а Скопие забранява кучетата на верига

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Правната рамка срещу насилието над животни на Балканите се затяга значително през последните години, като регионът постепенно преминава от налагането на леки административни глоби към ефективни присъди лишаване от свобода за прояви на жестокост, включително за нанасяне на удари и ритници на животни, пише БТА в обзорен материал.

Обзорът на Българската телеграфна агенция идва след случая от вечерта на 1 ноември с убития домашен любимец - йоркито Кнопа, в столичния квартал "Кръстова вада", който взриви социалните мрежи и изкара граждани на улицата в знак на протест срещу насилието над животни.

Извършителят - 43-годишен мъж, вече е в ареста с повдигнато обвинение от Софийската районна прокуратура. От държавното обвинение посочват, че събраните до момента доказателства сочат за умишлен акт, извършен с изключителна жестокост. В момента се води досъдебно производство, по което законът предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода.

Случаят отново фокусира общественото внимание върху законодателните мерки срещу садизма над животни. През юли миналата година Народното събрание прие сериозно завишаване на санкциите в Наказателния кодекс. Според действащите текстове за проявена жестокост, довела до смърт, тежко или трайно увреждане на животно, наказанието е затвор от една до пет години и глоба между 1000 и 5000 лева.

Законодателството предвижда значително по-строги мерки, ако деянието е извършено от две или повече лица, или с цел заснемане и разпространение - тогава санкцията скача от две до осем години зад решетките и глоба до 10 000 лева. При користна цел, поръчение от организирана престъпна група или опасен рецидив предвиденото наказание е между три и 10 години затвор и глоба до 20 000 лева. В най-драстичните хипотези, когато престъплението се квалифицира като "особено тежък случай", законът позволява на съда да наложи до 12 години лишаване от свобода, придружени с финансова санкция до 30 000 лева.

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Ето и какви са последствията и наказанията при насилие над животно в съседните държави:

ГЪРЦИЯ

В Гърция насилието над животни се наказва строго, като законът предвижда както административни глоби, така и наказателна отговорност. Съгласно закон от 2021 г. за защита на животните убийството или изтезаването на животно може да бъде наказано с лишаване от свобода до десет години, а административните глоби варират, като най-високите могат да достигнат от 30 000 до 50 000 евро за всяко животно и всеки отделен случай. За други форми на малтретиране на животни са предвидени глоби от 5000 до 15 000 евро.

Гръцката полиция разполага и със специализирано звено за защита на животните, а гражданите могат да подават сигнали за насилие на специална телефонна линия.

РУМЪНИЯ

Насилието над животни е сериозно престъпление, което се преследва по силата на строго разписано законодателство, също и в Румъния. Ако човек прояви агресия, ритне куче например, и този акт доведе до физическо увреждане или тежко страдание, законът предвижда от 2 до 7 години лишаване от свобода. Освен това съдът може да наложи забрана на извършителя да притежава животни за период от 1 до 5 години.

Ако ударът не е предизвикал тежки наранявания, но представлява малтретиране или проява на жестокост, случаят пак се разглежда като правонарушение и се налагат сериозни глоби, които могат да достигнат хиляди леи, в зависимост от оценката на полицията.

В Румъния действа и така наречената "Полиция за животните". Нейните служители реагират на сигнали, подадени на спешния телефон 112. Те имат право на място да отнемат кучето от насилника, като разходите за настаняването му в приют или ветеринарна клиника се поемат от държавата или се изискват от извършителя. Органът разполага и с правомощия да налага глоби или да предава преписките на прокуратурата за образуване на наказателни производства.

Законодателството в Румъния предвижда изключение единствено в случаите на неизбежна отбрана, когато нараняването или умъртвяването на животното е извършено с цел защита при непосредствена атака от негова страна.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Проектозакон за защита и хуманно отношение към домашните любимци се подготвя в Република Северна Македония. Промените предвиждат глоба от 400 евро за неправилно отглеждане на куче. Глобите за причиняване на болка, страдание или нараняване, мъчение, жестоко и нечовешко отношение, както и за убиване на животни достига 5000 евро.

На собственик, който изостави домашния си любимец, ще му бъде забранено да отглежда животни.

В проектозакона се забранява кучетата да бъдат държани постоянно на верига или в затворено пространство, без да им се позволява да се движат свободно поне веднъж дневно. Законопроектът регулира и задължителната кастрация на домашни кучета, предвидена е и забрана за продажба и подаряване на домашни любимци от нерегистрирани развъдници.

СЪРБИЯ

Нехуманното отношение към животните в Сърбия е инкриминирано в Наказателния кодекс още през 2006 г., а през 2009 г. страната приема и първия си специализиран Закон за благополучието на животните. Реалното прилагане на текстовете и последващото завишаване на присъдите се катализират след знаковия случай с осакатеното куче Мила в Белград през 2010 г., довел до създаването на специални полицейски екипи за разследване и искания за по-строги ефективни присъди.

Към момента действащият Наказателен кодекс на Сърбия предвижда глоба или лишаване от свобода до две години за убийство, нараняване или изтезание на животно. При по-тежки случаи присъдата се увеличава на лишаване от свобода до три години, придружена от по-висока парична санкция. За организиране на боеве с животни законът определя затвор от шест месеца до три години и глоба.

В случаите, когато нехуманното отношение не съставлява престъпление по Наказателния кодекс - например при прояви на небрежност или лоши условия на отглеждане, които не са довели до смърт или трайно увреждане, санкциите се налагат от Ветеринарната инспекция. Административните глоби за физически лица варират от 5 000 до 50 000 динара (приблизително 42 - 425 евро), за индивидуални предприемачи те са между 50 000 и 500 000 динара (около 425 - 4 255 евро), а санкциите за юридически лица достигат от 100 000 до 1 000 000 динара (между 854 и 8 540 евро).

ТУРЦИЯ

В Турция съществува Закон за защита на животните, който предвижда затвор от шест месеца до три години за насилие, измъчване и тормоз на животни. Той е приет от Меджлиса през 2004 г., а през 2021 и 2024 г. са направени изменения и допълнения на текстове. Законът предвижда различни по размер присъди според действията на извършителя.

Наказанието за извършване на тормоз, насилие и проява на жестокост е от три до шест години затвор. За умишлено убийство на домашен любимец присъдата е от шест месеца до четири години затвор.

В закона са включени текстове и за сексуално посегателство и насилие над животни. Според тях освен предвидената присъда от шест месеца до три години, извършителят подлежи и на парична глоба. При съпричастност към организиране на боеве с животни наказанието от три месеца до две години лишаване от свобода, както и парична глоба.

За убийство на животи, застрашени от изчезване и защитени видове, се предвижда наказание от една до пет години, а ако бъде доказано, че това е довело до изчезването на вида, наказанието е от пет до десет години.

Наказанието може да бъде увеличено с още наполовина от предвиденото в закона, ако това не е първото установено престъпление от този вид на извършителя или ако неговата дейност, работа или професия са свързани с опазването на животните - като в случаите, когато извършителят е ветеринар или работи за организация за защита на животните.

Глобата за изоставяне на животно в Турция е в размер на 60 хил. турски лири (1066 евро). Наред с паричната санкция собственикът може да получи и забрана да отглежда друго домашно животно или домашен любимец.

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