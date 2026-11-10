Лидери от ЕС, Румъния, Северна Македония, Украйна и САЩ изразиха съболезнования на близките на загиналите и пожелаха бързо възстановяване на ранените

22210 Снимка: БТА

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Вълна от съболезнования и послания за солидарност от европейски лидери последва тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол. При инцидентите на 10 ноември загинаха 11 души, а 51 бяха ранени.

Сред първите, които изразиха съпричастност, бяха ръководителите на трите основни институции на Европейския съюз - Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на посещение в България, заяви:

"Искам да изразя най-дълбоките си съболезнования на жертвите на катастрофата с множество автомобили, на ранените, на техните семейства, но също и на вас и на народа на България. Искам да изразя уважението си към спасителните екипи. Това е много трагичен момент".

Тя допълни: "Европа е с България в тези трудни времена".

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Председателят на Европейския съвет Антониу Коща написа в социалната мрежа "Екс": "Дълбоко съм натъжен да науча за трагичния пътнотранспортен инцидент в България тази сутрин. Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам на всички ранени бързо възстановяване".

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също изрази съпричастност: "Ужасни новини от България тази сутрин. Моите искрени съболезнования към семействата и близките на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала "Тракия". Благодарност към спасителните служби и медицинските екипи, които работят неуморно на мястото на инцидента. В този тежък момент мислите и сърцата ни са с всички засегнати от трагедията. Европа споделя болката на България и скърби заедно с българския народ".

Съболезнования от съседни и европейски държави

Президентът на Румъния Никушор Дан също отправи послание към България.

"С голяма тъга научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне живота на много хора и остави още повече ранени. Бях информиран, че сред ранените има и румънски гражданин, който в момента получава медицинска помощ. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент", написа Никушор в социалната мрежа Х.

Съболезнования отправи и румънският външен министър Дан Некулаеску.

"Изказваме най-дълбоките си съболезнования по повод трагичния инцидент, случил се на магистрала в България. Мислите ни са с пострадалите, техните семейства и всички, засегнати от тази трагедия. Пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване", написа той.

Министърът съобщи, че консулските екипи на страната са готови да окажат необходимото съдействие на пострадалия румънски гражданин.

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова заяви, че е дълбоко разтревожена от случилото се край Зимница.

"Изказвам най-искрените си съболезнования на президента Илияна Йотова, на семействата, загубили своите близки, и на народа на България. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия. Пожелавам на ранените сили и пълно и бързо възстановяване", написа тя в "Екс".

Президентът на Словакия Петер Пелегрини също изрази съпричастност към България.

"С голяма тъга научих за трагичната катастрофа край Ямбол, България. От името на гражданите на Словакия изказвам искрените си съболезнования на президента Илияна Йотова, на семействата, загубили своите близки, и на целия български народ. Мислите ни са с всички засегнати и пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване. Словакия е солидарна с България в този труден момент", написа Пелегрини.

"Изказваме съболезнования на министър-председателя на Република България Румен Радев, както и на семействата и близките на загиналите при днешния трагичен инцидент в България. Огромна загуба". Това написа в профила си в X президентът на Украйна Володимир Зеленски. "Украйна е солидарна с българския народ. Желаем сили на всички спасители, медицински специалисти и на всеки, който участва в оказването на помощ на пострадалите. Пожелаваме бързо възстановяване на всички засегнати", заяви той.

Съболезнователно послание отправи и украинският външен министър Андрий Сибига, който направи паралел с човешките загуби, които страната му понася заради руската агресия. "Изказвам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България", написа Сибига.

Послания от балтийските държави и Албания

Съпричастност изрази и президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс.

"С голяма тъга научих за трагичната пътна катастрофа в България. Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си. Мислите ми са и с ранените, на които пожелавам бързо възстановяване", написа той.

Външният министър на Естония Маргус Цахкна също публикува послание: "Покъртителни новини от България. Мислите ми са с всички засегнати от ужасната катастрофа на магистралата. Искрените ми съболезнования на хората, загубили свои близки. Мисля и за ранените и техните семейства с надеждата за пълното им възстановяване".

Министърът на външните работи на Литва Кястутис Будрис написа: "Най-искрените ми съболезнования на семействата на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала "Тракия" в България и на целия български народ".

Той пожела бързо възстановяване на ранените и изрази благодарност и уважение към спасителите и служителите на спешните служби.

Послание отправи и министърът за Европа и външните работи на Албания Ферит Ходжа: "Мислите ни и искрените ни съболезнования са със семействата и близките на жертвите, както и с народа и правителството на България. Искрено пожелаваме бързо и пълно възстановяване на всички пострадали и сили на всеки, засегнат от тази трагедия".

Съболезнования отправи и посолството на САЩ в София.

"Съпричастни сме с всички засегнати и желаем бързо и пълно възстановяване на пострадалите. В този труден момент сме съпричастни с болката на българския народ", написаха от дипломатическата мисия.

В знак на съпричастност към жертвите на трагедията 11 ноември е обявен за ден на национален траур в България.

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