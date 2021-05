Тайните служби преоткриват света на младите. По примера на различните приложения за запознанства в интернет, ЦРУ и сие ухажват потенциални нови сътрудници в Туитър, Инстаграм, Фейсбук и Ютюб.

"От Берлин с любов" - с тази препратка към заглавието на известен шпионски роман германското външно разузнаване БНД дебютира миналата седмица на платформата Инстаграм. А британското технологично разузнаване GCQH още през 2016 година поздрави света с популярното сред програмистите "Hallo World".

Службата за защита на конституцията - т.е. германското контраразузнаване - дебютира преди 3 години в Туитър с една карикатура, издържана в типичния стил на чиновническия хумор. Двама агенти с меки шапки разменят реплики: "И ти ли си тук?" - "Да, но не казвай никому." А ЦРУ пусна първия си туит още през 2014 година: "ЦРУ нито отрича, нито потвърждава, че това е първият му туит."

Защо тайните служби се заиграват със социалните мрежи?

"Нашата главна цел е да представим БНД като модерен работодател, който предлага вълнуващи кариерни възможности и така да събудим интереса на подрастващи таланти", обясняват от службата в интервю за Дойче Веле. С тази цел БНД поддържа канали в Инстаграм и Ютюб, а току-що стартира и мащабна кампания в Туитър, чрез която иска да вербува хакери за сътрудничество с БНД.

ЦРУ пък се представя в социалните медии откъм човешката си страна. Шпионите от Ленгли пуснаха в Инстаграм и Туитър цяла поредица "Хората на ЦРУ", в която представят свои служители. Централна роля в поредицата играят модерните теми като "джендър" и "многообразие", а това доведе до бурни дискусии.

Една от представените сътруднички, личност от латиноамерикански произход, която не принадлежи към нито един от двата основни пола, изкара от кожата му бившия директор на ЦРУ Майк Помпео, който по времето на Доналд Тръмп беше и външен министър.

Помпео писа в Туитър: "В ЦРУ са събрани невероятно талантливи патриоти, които служат на Америка. Благодарение на тях ЦРУ е най-добрата шпионска служба в света. (...) Не можем да си позволим да поставим под заплаха нашата национална сигурност, като обслужваме някакъв либерален и политкоректен дневен ред."

На същата струна засвири и сенаторът-републиканец Тед Круз, които саркастично попита дали въпросната небинарна сътрудничка е в състояние да уплаши някой китайски комунист, ирански аятолах или пък Ким Чен Ун.

Присъствието на германското разузнаване БНД в социалните мрежи едва ли ще предизвика подобни дискусии. Новото отношение по темите "джендър" и "многообразие", което наблюдаваме при британските и американските тайни служби, все още няма отклик в Берлин. А шефът на БНД Бруно Кал го казва в прав текст: "Няма да водим политически дискусии в Инстаграм. Ние присъстваме там единствено като работодател". С други думи: търсим персонал, а не обсъждаме своята работа.

Личната връзка е важна

Други тайни служби обаче не подбират средствата в желанието си да установят лична връзка със своите последователи в социалните мрежи. По повод "Международния ден на кучето" службата за лична охрана на американския президент "Сикрет Сървис" поздрави своите абонати с поредица от кичозни кучешки снимки. В други случаи обаче тайните служби изобщо не свирят на трогателната струна. По повод 5-годишнината от умъртвяването на Осама Бин Ладен ЦРУ публикува цялото видео от операцията срещу терориста в Пакистан.

Подобни публикации от БНД коментират така: "Една тайна служба не може публично да бъбри за своите операции, тайни информации и методи". С други думи: нека никой не очаква, че ще открие в мрежата сензационни тайни операции на германските служби. И все пак, такива има. Д-р Бодо Хехелкамер, завеждащ историческия отдел на БНД, редовно публикува в Туитър различни факти от историята на германските тайни служби.

В каналите на тайните служби в социалните мрежи винаги могат да се открият любопитни неща. Особено популярни там са математически загадки и интерактивни тренировки на интелекта. Кеймбриджкият професор Кристофър Андрю, един от бащите на шпионската историография във Великобритания, казва по този повод, че тайните служби просто копират стратегията за набиране на кадри на големите технологични компании. Когато някой реши определена загадка, нищо чудно после да го поканят на интервю в отдела за разкодиране.

"Това, което наблюдаваме, е реклама на тайните служби в социалните мрежи", казва професор Андрю. През 2022 година, заедно с лондонската изследователка д-р Даниела Рихтерова, той ще публикува цяла книга за присъствието на тайните служби в социалните мрежи. В интервю за Дойче Веле Рихтерова формулира така целите, които тайните служби преследват в социалните мрежи: "Те искат да обяснят своята мисия и да легитимират съществуването си. Те искат да демонстрират успехите си и най-вече - да набират нов персонал".

Скромна популярност в мрежата

Today is #NationalPetDay, which is a good reason to show off some of our best friends pic.twitter.com/7gDf0yWJBQ