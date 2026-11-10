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Броят на загиналите при експлозията и последвалия пожар в стоманодобивния завод "Хабаш" в турския град Алиага, област Измир, достигна 17 души. Други 14 работници са ранени, като един от тях е в тежко състояние. Шестима души са задържани във връзка с инцидента, съобщават турските медии. При друг инцидент преди 39 г. в същия завод загива и основателя му.

Турция на Ердоган

Взривът стана вчера около обяд по време на ремонтни дейности в предприятието. Според първоначалната информация на областната управа в Измир мостов кран се е откъснал и е паднал в електродъговата пещ по време на леене на течна стомана. Последвала е експлозия и във фабриката е избухнал пожар.

Мащабът на взрива е бил усетен и извън територията на завода. Очевидци разказват, че първоначално помислили, че става дума за земетресение.

"Сякаш земята под нас се разтресе. Помислих, че е земетресение", разказва Дениз Юлкер пред турски медии. След това той видял гъст черен дим да се издига от фабриката, а в района на комина избухнал пожар.

Нури Али Юлкер, който се намирал близо до предприятието, също описва изключително силен взрив. По думите му след експлозията се издигнали облаци прах и дим, а скоро след това пристигнали пожарни автомобили и линейки. "Земята се разтресе. Беше много силно", разказва той.

Турaн Илбай, шофьор на камион в завода, бил на път да напусне предприятието с автомобила си, когато чул взрива.

"Беше като експлозия на бомба. Ударната вълна разтърси дори камиона", разказва той. Илбай отбил край пътя и попитал колегите си какво се е случило. Когато влязъл обратно в завода, видял по думите му една от най-страшните гледки в живота си.

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По-късно турският министър на труда и социалната сигурност Ведат Ъшъкхан съобщи за първите резултати от проверката. Според тях при ремонтните дейности паднал материал е повредил тръбопроводите за природен газ и кислород, което е довело до взрива. Министърът уточни, че са назначени главни инспектори, които да проверят обстоятелствата около злополуката и евентуални пропуски в безопасността.

Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар заяви, че в завода е извършвана рутинна поддръжка на електродъговата пещ, която се прави на всеки две седмици. По думите му в предприятието работят около 1800 души.

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След експлозията на място бяха изпратени екипи на пожарната, спешна помощ и турската Агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD). Телата на загиналите са откарани в Института по съдебна медицина в Измир, където се извършват аутопсии и идентифициране чрез ДНК проби. Близки на работниците очакваха информация за състоянието на пострадалите и за съдбата на изчезналите.

По случая е започнало съдебно и административно разследване. Министерството на правосъдието е назначило четирима прокурори, а двама главни административни инспектори са включени в проверката. Властите трябва да установят точната последователност на събитията и дали са допуснати нарушения на правилата за безопасност на труда.

Междувременно турски медии припомня и трагичен факт от историята на предприятието. Основателят на компанията Хамди Башаран също е загинал при трудова злополука в същия завод. Той създава "Хабаш" през 1967 г., а инцидентът, отнел живота му, е станал през 1987 г. - десетилетия преди вчерашната експлозия. Хамди Башаран е баща на настоящия председател на управителния съвет на компанията Мехмет Рюштю Башаран.

Изданията обръщат внимание и на предишни тежки трудови инциденти в предприятия на компанията. През 2018 г. в стоманодобивния завод са станали няколко произшествия, включително взрив, при който работници са били залети с разтопен метал. През следващите години също са регистрирани смъртни случаи при трудови злополуки.

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