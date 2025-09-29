Бившият китайски министър на земеделието Тан Жънцзян беше осъден на смърт за корупция с двугодишно отсрочване, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на съда.

Китай

Тан е признат за виновен по обвинение, че е получил подкупи в пари в брой и натура на обща стойност над 268 млн. юана (32 млн. евро) в периода между 2007 и 2024 г., става ясно от изявлението на съда в Чанчун, провинция Цзилин, добавя БТА.

Тези подкупи "причиниха особено сериозни загуби за държавата и хората и затова смъртното наказание е оправдано", добавя съдът, според който обвиняемият е признал "престъпленията си" и се е разкаял.

Тази присъда е последната в рамките на мащабната антикорупционна кампания, водена от китайския лидер Си Цзинпин, по време на която от постовете им бяха отстранени няколко високопоставени китайски служители.

Поддръжници на кампанията заявиха, че тя насърчава чистото управление, но критиците ѝ заявиха, че дава на президента възможност да премахва политическите си съперници.

Преди да стане министър на земеделието (2020-2024) Тан беше губернатор на северозападната провинция Гансу и заместник-ръководител на южния автономен регион Гуанси.

От началото на годината в САЩ са изпълнени 26 смъртни присъди - най-много от едно десетилетие
Свалянето му от поста бе последвано от разследвания за корупция и срещу бившите министри на отбраната Ли Шанфу и Вей Фанхъ.

Ли беше отстранен от поста едва седем месеца след като встъпи в длъжност, а след това беше изключен от Китайската комунистическа партия за престъпления, включващи подозрения за корупция, съобщиха държавните медии.

Наследникът му на поста - настоящият министър на отбраната Дун Цзюн - също в момента се разследва за корупция.

