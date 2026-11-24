Парасту Ахмади и четиримата ѝ колеги получиха и двугодишна забрана за творческа и музикална дейност и пътувания

746 Снимка: БТА/АР

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Иранска певица и четирима членове на музикалната ѝ група получиха по 74 удара с камшик, след като бяха осъдени за "нарушаване на общественото приличие чрез представяне и разпространение на неприлично и неморално съдържание онлайн", съобщи днес иранският новинарски сайт Емтедад, цитиран от Ройтерс и БТА.

Певицата Парасту Ахмади и четиримата ѝ колеги получиха също и двугодишна забрана за творческа и музикална дейност и пътувания, съобщи Емтедад, цитирайки адвоката им Мостафа Нили.

Наказанието идва след разпространения от тях през декември 2024 г. в "ЮТюб" видеоклип, който показва Ахмади да пее без задължителната забрадка - хиджаб, заедно с мъже от групата ѝ в свещения ирански град Кум, южно от столицата Техеран, съобщи базираната в Норвегия правозащитна организация "Хенгав".

Западни правителства и организации за защита правата на човека критикуват бичуването като форма на изтезание и нарушение на международното право, отбелязва Ройтерс.

Иран отхвърля обвиненията относно състоянието на човешките права в страната, като твърди, че западните държави трябва да се съсредоточат върху собствените си проблеми в тази област.

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Иранските власти засега не са отговорили на искането на Ройтерс за коментар.

Правилата, изискващи жените да носят хиджаб, бяха източник на напрежение по време на протестите през 2022 г. след смъртта в ареста на иранката от кюрдски произход Махса Амини, която бе арестувана за предполагаемо нарушение на строгите изисквания за облеклото в Иран.

Тези правила все по-често се нарушават по улиците на Техеран и извън иранската столица, а прилагането им също стана по-селективно, посочва Ройтерс.

Не се уточнява дали адвокатът им е представлявал петимата обвиняеми по време на съдебния процес.

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