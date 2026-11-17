Според информацията призори днес надзирател е забелязал, че над терена на затвора лети дрон. Веднага е била обявена тревога и при проверката е било установено, че дронът превозва пакет, в който имало два мобилни телефона.
Това не е първият случай, в който се установява опит за внасяне на мобилни устройства в същия затвор по изобретателен начин.
Миналата седмица при проверка на камион, който доставял хлебни продукти, охраната намерила в долната част на шасито пакет с четири телефона и зарядни устройства, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.
През 2023 г. двама служители на затвора бяха осъдени, защото предоставяли мобилни телефони на осъдените срещу заплащане, съобщи тогава "Катимерини".