Надзирател забелязал безпилотното средство над мястото за лишаване от свобода и веднага обявил тревога

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Неизвестни засега лица са се опитали да вкарат нелегално мобилни телефони в затвор в Северна Гърция с дрон, съобщава регионалният информационен сайт "Вория".

Според информацията призори днес надзирател е забелязал, че над терена на затвора лети дрон. Веднага е била обявена тревога и при проверката е било установено, че дронът превозва пакет, в който имало два мобилни телефона.

Това не е първият случай, в който се установява опит за внасяне на мобилни устройства в същия затвор по изобретателен начин.

Миналата седмица при проверка на камион, който доставял хлебни продукти, охраната намерила в долната част на шасито пакет с четири телефона и зарядни устройства, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

През 2023 г. двама служители на затвора бяха осъдени, защото предоставяли мобилни телефони на осъдените срещу заплащане, съобщи тогава "Катимерини".

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Тази практика явно е била пресечена, щом на затворниците се налага да измислят сложни схеми за снабдяване с мобилни устройства, отбелязва медията.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.