Самолетът на испанските Военновъздушни сили, на чийто борд е била министърката на отбраната Маргарита Роблес, е претърпял опит за нарушаване на GPS сигнала по време на прелитане над руския аннклав Калининград. Информацията бе потвърдена от военното ведомство на Мадрид. 

Русия - Украйна

Машината е летяла към към авиобаза Шяуляй в северната част на Литва, където е разположен испански контингент, състоящ се от осем изтребителя Eurofighter и 150 военнослужещи, интегрирани в мисията на НАТО за въздушно патрулиране на Балтийско море.

На борда са били и членове на семействата на военнослужещите, разположени в отряда VILKAS, и журналисти, които да придружават министър Роблес при посещението ѝ в базата, където тя се срещна и с литовския си колега като част от координирани действия с НАТО за възпиране на Русия.

Опитите за нарушаване на навигационните устройства са често срещани по маршрути, преминаващи близо до Калининград, руски анклав, разположен между Полша, Литва и Балтийско море.

В случая с военния самолет, в който е пътувала Маргарита Роблес, опитът е неуспешен, тъй като машината получава информация от военен спътник.

В началото на септември "Файненшъл таймс" съобщи, че руска намеса е възпрепятствала кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Пловдив. Малко по-късно от пресслужбата на кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в Града под тепетата е изчезнал GPS сигналът.

Директорът на пловдивското летище Красимир Пешев обаче категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар. Пешев обясни, че е рутинна практика, ако има проблем с едната система за кацане ERNAV, да се ползва друга - в случая ILS, както е станало.

Вътрешният министър Даниел Митов заяви, че категорично не става въпрос за кибератакаа транспортният Гроздан Караджов обяви няколко дни по-късно, че няма доказателства GPS сигналът на самолета на Урсула фон дер Лайен да е бил заглушен.

