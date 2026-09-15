Подразделенията на Трета армия са покрили площ от 75 кв. км., по която са действали руски войскови групи за проникване, и са си върнали още 10 кв. км., владени досега от руските сили, заяви бригаден генерал Билецки

1849 Снимка: БТА

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Украинските сили са предприели офанзивна операция в северната част на Донецка област в Източна Украйна, която е център на ожесточени боеве в продължение на над четирите години на войната, заяви днес висш украински военен командир, цитиран от Ройтерс и БТА.

Подразделенията на Трета армия са покрили площ от 75 квадратни километра, по която са действали руски войскови групи за проникване, и са си върнали още 10 квадратни километра, владени досега от руските сили, заяви бригаден генерал Андрий Билецки, под чието командване от миналия месец насам е отбраната в региона.

Той посочи, че въпросната територия се намира северно от ключовите укрепени пунктове – т. нар. пояс от бастиони, включващ градовете Славянск и Краматорск, чието превземане би приближило Русия до целта ѝ да завземе целия регион.

"Подразделенията на Трета армия започнаха офанзивна операция "Вивалди" по това направление", обясни Билецки във видео, публикувано в приложението Телеграм. Той добави, че неговите военнослужещи са възпрепятствали логистичната дейност на руската армия, прогонили са руските войски от три села и от района около още едно. По неговите думи село Середне вече е изцяло под украински контрол.

На територията на Донецка област се водиха едни от най-ожесточените сражения по време на текущата война. Русия се стреми да установи контрол върху цялата област - това е основното условие на Москва в преговорите, които към момента са в застой, но които САЩ искат да възобновят. Това бе намерението на визитите на специалните американски пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Москва и Киев този месец.

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Темпът на руското настъпление се забави тази година, но силите на Москва притискат силно украинската отбрана на градовете на юг и проникват все по-дълбоко в източния град Константиновка (Костянтинивка).

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да провери по независим път твърдението на Билецки, и допълва, че независимото установяване на линиите на териториален контрол в Украйна е трудно поради действията само с дронове, които създават широка "мъртва зона" без човешко присъствие (ничия земя) по протежение на фронта.

Съобщените от Киев завземания на територия в Донецка област биха се добавили към придобивките при украинското настъпление от по-рано тази година в югоизточната част на страната, където според информация на украинската армия са възвърнати 700 квадратни километра по време на продължила месеци контраофанзива.

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