Операторът ветеран на Fox News Пиер Закржевски загина в Украйна, съобщи американски телевизионен канал.

Закшевски беше убит, а колегата му Бенджамин Хол беше ранен, когато в понеделник автомобилът им е бил засегнат от огън в Хоренка, извън Киев, се казва в изявление.

