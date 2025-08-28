Външният министър на Украйна Андрий Сибиха отговори на своя унгарски колега в социалната мрежа X, наричайки изявлението на Сиярто „безсрамно“ и предупреди за контрамерки

2390 Снимка: Фейсбук профил на Роберт Бровди

Унгария въведе забрана за пътуване на командира на Силите за безпилотни системи на Украйна след три последователни атаки срещу нефтопровода "Дружба" на руска територия. Атаките спряха вноса на нефт за Унгария и Словакия за няколко дни. Санкцията бе обявена от унгарския външен министър Петер Сиярто, който заяви, че страната разглежда нападенията срещу тръбопровода като заплаха за националния суверенитет.

"Решихме да забраним на командира на военната част, извършила последните изключително сериозни атаки срещу нефтопровода "Дружба", да влиза в Унгария и във целия Шенгенски район", каза Сиярто. "Този украински гражданин няма да бъде допуснат в Унгария или в Шенгенската зона през следващите години", добави министърът, цитиран от международните агенции.

Дипломатическото напрежение между Унгария и Украйна се задълбочи. Външният министър на Украйна Андрий Сибиха отговори на своя унгарски колега в социалната мрежа X, наричайки изявлението на Сиярто "безсрамно" и обявявайки контрамерки. "Петер, ако руският тръбопровод е по-важен за вас от украинските деца, убити от Русия тази сутрин, това е морална деградация. Унгария е от грешната страна на историята. Ще предприемем огледални действия", заяви Сибиха.

Въпреки че първоначалното прессъобщение не посочваше името на засегнатото лице, политическият съветник на унгарския премиер Балаз Орбан потвърди пред унгарските медии, че става дума за Роберт Бровди, етнически унгарец от Закарпатието и командир на украинското подразделение за дронове, предаде ТАСС.

Бровди е назначен за ръководител на ключовото подразделение през юни и по-рано призна в личния си профил във Facebook, че неговите единици са зад атаките срещу тръбопроводите. Той също така публикува видео в своя канал в Telegram с експлозиите след последните бомбардировки в четвъртък вечерта.

Бровди, чието прозвище е "Позитивният Мадяр" (б.р. Мадяр от Маджар, което означава "унгарец"), добави лайк с коментара: "Руснаците - вкъщи".

Забраната за пътуване на Бровди означава, че той не може да влиза в Шенгенската зона и следователно не може да участва в ключови срещи на НАТО на европейска територия.

През юли Бровди участва в среща на LANDEURO - международна среща и изложение на сухопътните сили на НАТО в базата на организацията в Виесбаден, Германия, пише Euronews

Миналия петък Унгария и Словакия заедно изпратиха писмо до Европейската комисия, изисквайки действия срещу Украйна във връзка с атаките срещу нефтопровода "Дружба". И двете страни твърдяха, че Украйна представлява заплаха за техните енергийни доставки. В отговор Комисията заяви, че тъй като стратегическите нефтени резерви в Словакия и Унгария са непокътнати, няма риск за сигурността на доставките в тези държави.

