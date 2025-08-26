Стотици пожарникари са мобилизирани за гасенето на голям пожар, избухнал на пристанището в Хамбург, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Трима души са пострадали, а мащабът на щетите остава неизвестен, съобщиха от службите за извънредни ситуации.

Пожарът в квартал Фетел в северногерманския град е тръгнал от превозно средство, паркирано в склад, заяви говорител на противопожарната служба.

Облак черен дим се издигна в небето над Хамбург, а в района се чуваха отделни малки експлозии, докато полицията използваше водни оръдия, за да подпомогне борбата с пламъците.

Предполага се, че няколко газови контейнера под налягане, вероятно съдържащи азотен оксид, са експлодирали по време на пожара, при което отломки са били изхвърлени от сградата.

Около 25 души са евакуирани от района, сред тях и тримата ранени, съобщи говорителят Лоренц Хартман. "Успяхме да изведем десетки хора от зоната и да ги спасим", добави той.

Бутилка с хелий се взриви в емблематичен детски магазин в Москва, има поне една жертва
Виж още Бутилка с хелий се взриви в емблематичен детски магазин в Москва, има поне една жертва

Все още не е ясно колко време ще отнеме потушаването на огъня.

Според полицията близката магистрала между Нордерелбе и Мурфлийт е напълно затворена заради отломките, а задръстването е около 12 километра.

Пристанището на Хамбург е един от водещите международни търговски центрове в Германия, се посочва на официалния му сайт.

ИЗБРАНО
Том Круз подготвя "железен" предбрачен договор за Ана де Армас Лайф
Том Круз подготвя "железен" предбрачен договор за Ана де Армас
11314
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко! Корнер
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко!
5082
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден! Бизнес
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден!
6045
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности IT
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности
6033
Булката на вятъра остава с него до смъртта му Impressio
Булката на вятъра остава с него до смъртта му
9303
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото URBN
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото
725
Все по-малко български туристи в Турция Trip
Все по-малко български туристи в Турция
2845
Без месо: Пълнени камби по турски Вкусотии
Без месо: Пълнени камби по турски
3588
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си? Zodiac
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?
15
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи Времето
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи
919