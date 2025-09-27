Обзета от хаос тълпа в Индия стъпка до смърт над 30 човека (видео)
Множеството искало да чуе речта на популярен актьор, превърнал се в политик
Обзета от хаос тълпа на митинг за популярен актьор и политик в южния индийски щат Тамил Наду уби най-малко 36 души и рани 40 други, съобщи днес здравният министър на щата, предаде Асошиейтед прес.
Министърът Ма Субраманян заяви пред АП, че жертвите вече са били мъртви, когато са били откарани в болница. Той добави, че състоянието на ранените е стабилно.
36 DEAD.
8 CHILDREN.
16 WOMEN.
Murder by criminal negligence, VIP entitlement, improper planning at Actor Vijay's rally in Karur, T.N.
Сред загиналите има най-малко шест деца, съобщи вестник "Хиндустан таймс", цитирайки Ма Субраманян, предаде ДПА.
За броя на жертвите съобщават и NDTV и други местни медии. Десетки други са ранени, като NDTV показва кадри на хора в безсъзнание, които биват изнасяни извън тълпата.
Over 30 people died after collapsing during a rally addressed by TVK president and actor Vijay in Karur on Saturday (September 27, 2025) in Tamil Nadu, according to hospital authorities.
Десетки хиляди хора се бяха събрали в град Карур, за да чуят речта на тамилския актьор и политик Виджай, известен само с едно име. Според съобщенията тълпата, оценена на 30 000 или повече души, е надхвърлила значително очакванията на организаторите.
Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) chief and actor-turned-politician Vijay’s massive public rally in Karur took a chaotic turn as severe overcrowding caused multiple attendees to faint.
More details:
Свидетели разказаха пред "Хиндустан таймс", че хаосът избухнал, когато все повече хора искали да се доближат към сцената. Мнозина загубили съзнание в тълпата. Виджай е прекъснал речта си, когато е разбрал за случващото се.
Министър-председателят на щата М. К. Сталин обяви пакет от компенсации след трагичния инцидент.
Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has announced a compensation package following the tragic stampede at actor-politician Vijay’s rally in Karur.
-₹10 lakh will be given to the families of each deceased victim.
-₹1 lakh will be provided to each injured person receiving… pic.twitter.com/1wgQ24sSQW— TIMES NOW (@TimesNow) September 27, 2025