6985 Снимки: AP/БТА, колаж: Dir.bg

Мъжът, обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида миналата година, се опита да се намушка в шията с химикалка малко след като вчера бе признат за виновен по всички обвинения, предаде Асошиейтед прес.

Полицаите бързо го обградиха и го извлякоха от съдебната зала.

Съдебното жури, съставено от пет мъже и седем жени, призна 59-годишния Райън Раут за виновен по всички обвинения, след около два часа обсъждане.

Журито напускаше съдебната зала след обявяването на мъжа за виновен, когато Раут грабна химикалка от бюрото и се опита да се намушка в шията.

Химикалката, с която Раут се опита да се намушка, беше огъваща се, проектирана да не може да се използва като оръжие от задържани лица, така че той не проби кожата си и не се нарани, съобщи човек, запознат със случая.

Докато полицаите извеждаха Раут от съдебната зала, дъщеря му, Сара Раут, започна да крещи: "Татко, обичам те, не прави нищо. Ще те измъкна оттук. Той не е наранил никого".

Тя продължи да крещи, докато баща й беше изведен от съдебната зала, твърдейки, че делото срещу него е било нагласено. Тя беше изведена от съдебната зала и по-късно чакаше отвън с брат си Адам Раут автомобилната колона, която отведе баща им.

Съдията обяви, че присъдата на Раут ще бъде произнесена на 18 декември в 9:30 ч. Той може да получи доживотна присъда, посочва АП.

Според прокурорите Раут е възнамерявал да убие американския президент, докато той играе голф в "Тръмп интернешънъл голф клъб" в Уест Палм Бийч в щата Флорида. Обвинението твърди, че Раут, изпаднал в затруднения строителен специалист по покриви, е порицал държавния глава, тогава кандидат за поста, в публикувана от него самия книга и е пуснал писмо, оставено месеци по-рано при негов помощник, в което се споменава за опит за убийство.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.