Кметът на Будапеща Гергей Карачон заяви, че ситуацията е по-критична в района на Буда

1172 Снимка: БТА/АР

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Обилен снеговалеж и леден дъжд затрудняват придвижването в цяла Унгария. Вчера пожарната служба се е отзовала на 125 пътни произшествия, а до ранния следобед днес - на още 35. Същевременно пътищата, водещи към граничния пункт "Шопрон" в западната част на страната, са труднопроходими, предаде националната новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

В Будапеща няколко автобусни линии в района на Буда не могат да изпълняват курсовете си, въпреки че над 70 специализирани машини за почистване на сняг и повече от 700 души работят, за да поддържат пътищата в столицата проходими.

Кметът на Будапеща Гергей Карачон, говорейки на пресконференция по друг повод, заяви, че ситуацията е много по-критична в района на Буда, докато в Пеща почти всички пътища са проходими.

Даниел Мукич, говорител на Националната генерална дирекция за управление при бедствия, съобщи пред МТИ, че през следващите дни се очакват валежи от различен характер. От службата призовават шофьорите да избягват пътувания в райони, за които е издадено предупреждение за опасно време поради леден дъжд.

От службата за пътна информация "Утинформ" съобщиха, че се очакват сериозни закъснения по автомагистралите и главните пътища, водещи към граничния пункт "Шопрон". Причината са изключително тежките метеорологични условия и интензивният трафик, като снеговалежът е затруднил движението по пътищата в Западна Унгария.

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Служителите на общинското предприятие за поддръжка на инфраструктурата в Будапеща работят на непрекъснати 12-часови смени в режим на повишена готовност. До сутринта в четвъртък специализираните машини на дружеството са изминали над 16 000 километра по столичните пътища и са разпръснали повече от 760 тона материали против заледяване. Работата ще продължи през целия ден с целия наличен автопарк, като екипите ще се редуват на 12-часови смени. От предприятието допълниха, че особено в районите на Буда пътните настилки са замръзнали вследствие на смесените валежи.

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