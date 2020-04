Обединеното кралство обяви, че дава повече от 40 милиона британски лири за два британски проекта по разработване на ваксина срещу новия коронавирус - с едно изпитание, което ще започне тази седмица, съобщи Би Би Си (BBC).

Един от тези проекти, ръководен от департамента по заразни болести на "Импириъл Колидж" (Imperial College), апелира за доброволци.

Търсят се здрави хора на възраст между 18 и 55 години, като на одобрените кандидати ще бъдат изплатени до 625 паунда за участието им.

