До момента няма коментар нито от компанията, нито от Посолството на Китай във Вашингтон

1703 Снимка: БТА

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Алис Хуанг, китайката в основата на скандала около компанията Nvidia, е била в контакт със служител на китайското разузнаване в продължение на повече от година по време на любовната си връзка с бившия изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, съобщи вестник "Ню Йорк таймс", цитиран от Ройтерс.

Алис Хуанг е поддържала контакти със служител на китайското Министерство на държавната сигурност от пролетта на миналата до есента на тази година, посочва изданието, като се позовава на запознати с докладите, описващи срещите им.

Говорител на Дженсън Хуанг отказа да коментира, добавя БТА.

Nvidia и Посолството на Китай във Вашингтон също засега не коментират. Няма официална реакция от страна и на Алис Хуанг.

Алис Хуанг е бивш ръководител на "Мегаспийд Интернешънъл", компания от Сингапур и важен клиент на Nvidia, закупувал в миналото чипове на Nvidia за милиарди.

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От 2024 г. сингапурската компания е обект на разследване от американските власти за контрабанден износ на съвременни ИИ чипове за Китай.

Публикацията на "Ню Йорк таймс" излиза в момент, когато официални представители на САЩ поставиха под съмнение твърденията, че Алис Хуанг е шпионка, както вестникът съобщи миналия месец.

Тази статия от 29 октомври предизвика скандал, довел до оставката на Дженсън Хуанг две седмици по-късно и до рязко понижение в цената на акциите на Nvidia.

Представители на правителството "Тръмп" неколкократно заявиха, че не са стигали до заключението, че Хуанг е шпионирала в полза на Китай.

Главният прокурор на САЩ Тод Бланч заяви този месец, че Министерството на правосъдието засега не е стигнало до извода, че тя е била агент на китайските служби.

Директорът на националното разузнаване на САЩ Джейсън Клейтън повтори това вчера.

"Главният прокурор Бланч беше пределно ясен, че в момента върви разследване, както срещу госпожа Хуанг, така и срещу компанията, по различни линии", посочи Клейтън пред Си Ен Ен. "И аз лично възнамерявам да изчакам края на разследването, дотогава не мога да кажа нищо."

Скандалът повдигна темата за контрола на Вашингтон върху износа на стоки за Китай. Конгресмени и от двете партии поставиха въпроса дали правителството "Тръмп" не проявява небрежност в спазването на правилата за износа на полупроводници, които са много ценна стока.

Самата афера между двамата не е чак толкова важна, колкото този въпрос, каза пред Ен Би Си сенатор Джон Кенеди, републиканец от Луизиана.

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