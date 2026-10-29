Снимка: БТА/АП
NYT: Тръмп настанил помощничката си Натали Харп в трапезарията до Овалния кабинет
Американският президент ходел в тази стая да провежда телефонни разговори, да гледа телевизия и да преглежда разпечатани новинарски статии и документи, които заемали по-голямата част от масата
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Чуйте статията:
Доналд Тръмп е настанил 30-годишната си помощничка Натали Харп в неговата лична трапезария, пише "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на неназовани служители на администрацията на американския президент.
Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>>
Според публикацията постоянната му спътница е изоставила обичайното си бюро и вече работи в стаята, която е точно до Овалния кабинет.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Там Тръмп ходел да провежда телефонни разговори, да гледа телевизия и да преглежда разпечатани новинарски статии и документи, които заемали по-голямата част от масата.
Харп работела на тази маса, когато не е седнала зад президента на бюрото му, пише вестникът.
В началото на октомври Тръмп я извика на сцената на митинг и я нарече "тази перфектна личност".
Темата на статията на NYT е голямото текучество в екипа на Тръмп и малкият вътрешен кръг, на който той продължава да се доверява от началото на втория му мандат.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.