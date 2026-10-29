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Доналд Тръмп е настанил 30-годишната си помощничка Натали Харп в неговата лична трапезария, пише "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на неназовани служители на администрацията на американския президент.

Снимка: БТА/АП

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Според публикацията постоянната му спътница е изоставила обичайното си бюро и вече работи в стаята, която е точно до Овалния кабинет

Снимка: БТА/АП

Там Тръмп ходел да провежда телефонни разговори, да гледа телевизия и да преглежда разпечатани новинарски статии и документи, които заемали по-голямата част от масата.

Снимка: БТА/АП

Харп работела на тази маса, когато не е седнала зад президента на бюрото му, пише вестникът.

Снимка: БТА/АП

В началото на октомври Тръмп я извика на сцената на митинг и я нарече "тази перфектна личност".

Снимка: БТА/АП

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Темата на статията на NYT е голямото текучество в екипа на Тръмп и малкият вътрешен кръг, на който той продължава да се доверява от началото на втория му мандат.

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