Военното командване планира тридневна операция срещу ядрени и военни обекти, докато Техеран заплашва с атаки срещу енергийната мрежа и подводните кабели

1064 Снимка: AP/БТА/СЕНТКОМ

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Въоръжените сили на Съединените щати и Израел разработват конкретни планове за подновяване на въздушните удари срещу Иран след междинните избори за американския Конгрес през ноември. Това съобщава The New York Times, като се позовава на информация от представители на администрацията във Вашингтон. Планът предвижда кратка и интензивна военна кампания с цел оказване на икономически и дипломатически натиск върху Техеран след осеммесечен конфликт в Близкия изток.

Списъкът с потенциални цели включва иранската енергийна инфраструктура, ракетния арсенал и ядрените центрове на ислямската република. Сред тях попада и подземният ядрен комплекс "Връх Пикасо" (Кох Коланг), изграден дълбоко в гранитни скали. За подготовка на операцията военната авиация на двете държави засили съвместните тренировъчни полети над въздушното пространство на Ирак. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посети Израел за среща с премиера Бенямин Нетаняху за обсъждане на оперативните детайли.

Окончателното одобрение на ударите от страна на президента Доналд Тръмп остава несигурно. През последните месеци той неколкократно отменяше заповеди за атака в последния момент, включително при пълна бойна готовност в началото на октомври. Тръмп настоява за избягване на военни действия преди вота заради риск от нов скок в цените на горивата. Военните плановици обсъждаха и използването на 10-тонната бомба GBU-43/B, известна като "Майката на всички бомби", но експерти предупредиха за нейната неефективност срещу подземни бункери.

Пълното разгръщане на американските сили в региона се очаква да завърши в началото на ноември. В района ще бъдат позиционирани три самолетоносача, части на морската пехота и специализирани ескадрили. В същото време Държавният департамент нареди евакуация на второстепенния персонал и семействата на дипломатите от Саудитска Арабия заради постоянните нападения на йеменските хути.

Властите в Техеран заявиха готовност за масиран отговор срещу нови съюзнически удари. Иранското командване заплаши да разшири ответните атаки към петролните рафинерии на компанията "Арамко", центровете за данни и подводните интернет кабели. Политически съветници към преговорния екип на генерал Мохамад Багер Галибаф определиха идеята за 72-часова операция като пълна илюзия. Новото иранско ръководство под ръководството на върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменей отказва отстъпки по ядрената си програма и контрола върху Ормузкия проток преди провеждане на преки мирни преговори.

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