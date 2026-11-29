Ако данните се потвърдят, това може да сложи край на осемгодишното управление на Санчес

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Десният блок вероятно ще спечели мнозинство на предсрочните парламентарни избори в Испания, пише Bloomberg, позовавайки се на предварителни данни.

В Испания не е провеждано проучване на общественото мнение от миналия понеделник насам - нито пък има екзит-пол - така че единственото, на което можем да се опрем, преди да започнат да излизат резултатите през следващия час или по-късно, е проучването на общественото мнение, проведено от "Сигма Дос" за испанската държавна телевизия RTVE сред 19 500 избиратели, анкетирани до вчера, уточнява Би Би Си.

Според проучването на Sigma Dos консервативната Народна партия, крайнодясната Vox и още една малка партия могат да спечелят общо до 184 от 350 места в долната камара на парламента. За мнозинство са необходими 176 мандата.

Социалистическата партия на действащия премиер Педро Санчес, както се очаква, ще получи между 119 и 124 места.

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Ако данните се потвърдят, това може да сложи край на осемгодишното управление на Санчес. Нов премиер вероятно ще стане лидерът на Народната партия Алберто Нуньес Фейхоо. Той обещава да ограничи миграцията, да намали данъците за средната класа, да разшири използването на ядрената енергия и да засили бюджетната дисциплина.

В същото време Vox все още не е потвърдила готовността си да влезе в коалиционно правителство с Народната партия. Преговорите за сформиране на правителство могат да се проточат до януари.

Както отбелязва Bloomberg, смяната на властта в Испания може да доведе до по-нататъшно изместване на политиката на Европейския съюз надясно.

На днешния вот в Испания към 18:00 часа беше отчетена рекордна избирателна активност. Към 18:00 часа избирателната активност на изборите е била 68,02%. Това е с почти 15 процента повече, отколкото през 2023 г. — тогава към този час са гласували 53,1% от избирателите.

Освен това този показател е по-висок отколкото на които и да било други избори в цялата история на демократична Испания (т.е. от края на 70-те години на миналия век, когато Испания преминава към демокрация след смъртта на Франко). Предишният рекорд беше отбелязан на изборите през 1996 г. — тогава избирателната активност към 18:00 часа е била 63,45%.

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