Личните данни на Антонио Таяни се разпространяват в даркнет, а киберпрестъпници предлагат възнаграждения за информация за него и семейството му

1382 Снимка: AP/БТА

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Италианският външен министър Антонио Таяни каза днес, че е жертва на киберпрестъпници, които разпространяват личните му данни в така наречения даркнет (тъмната мрежа - скритата част от интернет - бел. ред.), заради подкрепата на Италия за Украйна, предаде Франс прес.

"От няколко дни киберпрестъпниците разпространяват личните ми данни в даркнет и се стремят да получат допълнителна информация, като по този начин ме излагат на нова опасност", написа Таяни в социалната платформа Екс.

По думите му извършителите се опитват да съберат информация и за неговото семейство, като дори са готови да платят за допълнителни подробности.

"Замесват и семейството ми и са готови да платят за повече подробности за мен и моите близки. Моята реакция е много проста: няма да се оставя да ме сплашат при никакви обстоятелства", продължи министърът на външните работи на Италия.

Замесват и семейството ми и са готови да платят за повече подробности за мен и моите близки. Моята реакция е много проста: няма да се оставя да ме сплашат при никакви обстоятелства", заяви италианският външен министър.

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Таяни е категоричен, че причината да бъде взет на прицел е позицията на Рим в подкрепа на Киев.

"Нашата позиция по отношение на Украйна е политическата причина, поради която съм на прицела им", посочи той, като подчерта, че Италия защитава свободата, демокрацията и независимостта на суверенна държава.

Според италианската агенция АНСА, която се позовава на вестник "Ил Фато Куотидиано", зад разпространението на данните стои проруската хакерска група NoName057(16). От 26 октомври групата предлага възнаграждения за чувствителна информация за 18 души, определени като врагове на Руската федерация. Сред тях са Таяни, главният прокурор на Рим Франческо Ло Вой и ръководителят на италианската пощенска полиция Ивано Габриели.

По случая прокуратурата в Рим води разследване, съобщава изданието.

Ройтерс посочва, че е видял екранни снимки, потвърждаващи присъствието на Таяни в списъка. Според източник, близък до министъра, информацията е открита при наблюдение на тъмната мрежа от органите за киберсигурност, като продължават допълнителни проверки.

Италианският премиер Джорджа Мелони изрази солидарност с Таяни и свърза действията срещу него с проруски хакери. Тя определи опитите за продажба на поверителна информация за представители на държавните институции като сериозен повод за безпокойство.

Таяни посочи още, че атаките може да са свързани и с усилията на италианското външно министерство за засилване на киберсигурността. По думите му от 1 януари във ведомството действа специална дирекция за защита срещу кибератаки.

Москва не е коментирала конкретния случай, отбелязва Ройтерс. Русия последователно отрича участие в кибератаки в чужбина.

Италия е сред европейските държави, които оказват последователна подкрепа на Украйна след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Правителството в Рим предоставя на Киев както хуманитарна, така и военна помощ, отбелязва АФП.

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