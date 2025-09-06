Няколко дни след разрушителното земетресение в източната част на Афганистан снощи там отново бе регистриран земен трус с магнитуд 5,2, съобщи Геологическата служба на САЩ.

По данни на службата епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 км в източната провинция Кунар.

Трусът е усетен също така и в афганистанската столица Кабул, съобщи жител на града за ДПА.

Засега няма данни за жертви или нанесени щети.

Още вчера два силни вторични труса разтърсиха източната част на Афганистан в рамките на 12 часа.

Трусовете предизвикаха опасения за още жертви и разрушения в регион, в който над 2200 души загинаха 3640 са ранените, вследствие на силното земетресение с магнитуд от 6 бала по скалата на Рихтер в неделя вечер и последвалите трусове през следващите четири дни.

