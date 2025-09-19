Силното земетресение с магнитуд 7,4, разтърсило Камчатка, е един от близо 2000-те вторични труса, регистрирани на полуострова от 30 юли насам, съобщи губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов пред телевизия "Россия-24", цитиран от ТАСС и БТА.

"Днес цяла Камчатка се събуди едновременно, към 7:00 ч. сутринта (22:00 ч. българско време снощи). Беше доста силно земетресение. Експертите все още оценяват точния магнитуд, но той ще да е между 7,4 и 7,8, някъде в този диапазон. Това е един от поредица вторични трусове, които продължават от 30 юли насам; вече имахме около 2000. И в този смисъл то действително беше доста силно", каза Солодов.

В момента специалисти проверяват всички социални институции. Няма щети или жертви, обясни губернаторът.

Жителите на Петропавловск-Камчатски и Вилючинск са почувствали силно труса и въпреки ранния час много от тях са избягали бързо навън.

За източното крайбрежие на полуострова е издадено предупреждение за цунами. Според регионалния министър на извънредните ситуации Сергей Лебедев вълна с височина приблизително 30 см е навлязла в устието на река Наличево. Вторичните трусове продължават.

Според американският геофизичен институт (USGS) земетресението е било с магнитуд 7,8 и е станало на дълбочина 10 км. Според агенцията е последвала серия от вторични трусове с магнитуд до 5,8, отбелязва Ройтерс.

Предупреждение за цунами е издадено и за части от Курилската островна верига, северно от Япония, съобщи руското министерство на извънредните ситуации.

Видео, публикувано в социалните мрежи, показа разлюлени осветителни тела и движещи се мебели по време на труса, а също малки групи хора, излезли на улицата.

След земетресението Националната метеорологична служба на САЩ и Тихоокеанският център за предупреждение за цунами издадоха предупреждение за приливни вълни за части от Аляска, но по-късно предупреждението беше отменено.

Камчатка се намира в силно сеизмичен район и през последната седмица там са били регистрирани поне две земетресения с магнитуд над 7, посочва Ройтерс.