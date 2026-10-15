Новият шеф на американското посолство в Атина е работил в София и говори български
Джош Хък ще бъде шарже д'афер до официалното назначаване на постоянен посланик на САЩ в Гърция след оставката на Кимбърли Гилфойл
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Джошуа (Джош) Хък е определен за временно управляващ посолството на САЩ в Атина, Гърция на мястото на подалата оставка Кимбърли Гилфойл.
САЩ
Той е работил три години в посолството в София и сред езиците, които знае, е българският.
Бил е заместник-помощник държавен секретар, отговарящ за политиката за Южна Европа и Кавказ, директор на Службата за южноевропейски въпроси, обхващаща Кипър, Гърция, Малта и Турция.
Служил е в Шанхай, Токио, София, Рангун, Тайпе и Хонконг.
Изпълнявал е множество назначения във Вашингтон, включително в Службата по китайските въпроси и Службата по корейските въпроси. Бил е и началник на кабинета на помощник-държавния секретар по въпросите на Източна Азия и Тихия океан Кърт Кембъл.
Той има бакалавърска степен от университета "Джонс Хопкинс", магистърска степен от Международния университет на Япония и сертификат от Училището за напреднали международни изследвания "Джонс Хопкинс" в Болоня, Италия.
Чуждите му езици са китайски мандарин, японски, бирмански и български.
Джош Хък ще бъде шарже д'афер в Атино до официалното назначаване на нов постоянен посланик на САЩ в Гърция.