Джош Хък ще бъде шарже д'афер до официалното назначаване на постоянен посланик на САЩ в Гърция след оставката на Кимбърли Гилфойл

7907 Снимка: x.com/IoannaDementi

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Джошуа (Джош) Хък е определен за временно управляващ посолството на САЩ в Атина, Гърция на мястото на подалата оставка Кимбърли Гилфойл.

Той е работил три години в посолството в София и сред езиците, които знае, е българският.

Бил е заместник-помощник държавен секретар, отговарящ за политиката за Южна Европа и Кавказ, директор на Службата за южноевропейски въпроси, обхващаща Кипър, Гърция, Малта и Турция.

Служил е в Шанхай, Токио, София, Рангун, Тайпе и Хонконг.

Изпълнявал е множество назначения във Вашингтон, включително в Службата по китайските въпроси и Службата по корейските въпроси. Бил е и началник на кабинета на помощник-държавния секретар по въпросите на Източна Азия и Тихия океан Кърт Кембъл.

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Той има бакалавърска степен от университета "Джонс Хопкинс", магистърска степен от Международния университет на Япония и сертификат от Училището за напреднали международни изследвания "Джонс Хопкинс" в Болоня, Италия.

Чуждите му езици са китайски мандарин, японски, бирмански и български.

Джош Хък ще бъде шарже д'афер в Атино до официалното назначаване на нов постоянен посланик на САЩ в Гърция.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.