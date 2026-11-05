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Иран съобщи днес, че още три танкера са повредени в Ормузкия проток, с което даде да се разбере, че корабоплаването ще остане изложено на опасност, докато войната в Залива не бъде прекратена, след като американските избиратели наказаха президента Доналд Тръмп за започването ѝ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

САЩ - Израел - Иран

Разгромът на междинните избори, който струва на Тръмп контрола върху Конгреса, предизвика рязка преоценка на политическата цена на конфликта във Вашингтон, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс вчера заяви в дълга публикация в социалните мрежи, че войната е причината за загубата на партията му.

В ироничен отговор председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, който водеше мирни преговори с Ванс, обвини днес вицепрезидента на САЩ, че е позволил на Тръмп да удвои залога си като "губещ комарджия" с планирането на още американски удари.

Ако Ванс смята, че войната е грешка, той трябва да настоява пред Тръмп за прекратяването ѝ, заяви Галибав и добави: "Пропуснете лекцията в стил TED. Защо не кажете това на шефа си?".

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Цените на горивата се сринаха през последните дни, тъй като търговците се обзаложиха, че Тръмп, наказан от избирателите си, може да е по-малко вероятно да възобнови ударите, които предприе заедно с Израел като операция "Епична ярост" през февруари.

Цените се възстановиха леко днес, но са с повече от 20 долара за барел по-ниски спрямо миналата седмица.

Ирански представители се срещат с катарски посредници от миналата седмица, за да обсъдят предложенията за прекратяване на военните действия. Но нито една страна не е обявила някакъв пробив по основните въпроси.

Междувременно атаките срещу танкери в Залива продължават с почти рекордни темпове. Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за инциденти с най-малко пет плавателни съда от неделя насам - брой подобен на този през октомври, когато организацията отчете, че са ударени общо 35 плавателни съда - най-много от всеки друг месец от началото на войната.

Снощи плавателен съд е бил ударен от два неидентифицирани снаряда, добави UKMTO.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обикновено не признава за удари срещу търговски кораби, но заяви, че транзитният маршрут е несигурен без съгласието на Техеран.

КГИР добави, че два танкера са се натъкнали на морски мини, а друг се е запалил днес. Иранската страна твърди, че при инцидентите са се запалили два танкера и влекач, приближил се, за да окаже помощ при гасенето на пожар на един от корабите. Информацията за обстоятелствата около инцидентите не е независимо потвърдена.

Вчера върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че не трябва да има "дори и най-малката склонност към подчинение" на САЩ, за които той посочи, че остават враждебно настроени към Иран, без значение коя партия е на власт.

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