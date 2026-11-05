Сблъсъци избухнаха в Париж и Лион, Айфеловата кула затвори, а властите разположиха около 70 000 полицаи

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В деня на обща стачка във Франция в редица градове в страната се проведоха и нови демонстрации срещу високите разходи за живот. Те преминаха предимно мирно, въпреки отделни сблъсъци в Париж и Лион, предадоха световните агенции.

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В демонстрациите участваха няколко известни политици, сред които кандидатите за президентския пост Жан-Люк Меланшон и Рафаел Глюксман. Протестите са продължение на демонстрациите срещу поскъпването на живота, проблемите в обществените услуги и образованието, които предизвикаха най-сериозните граждански безредици във Франция от години насам.

Напрежението се засилва пет месеца преди президентските избори, в които Еманюел Макрон няма право да участва като кандидат за нов мандат. Ситуацията оказва натиск върху премиера Себастиен Льокорню преди срещата му с представители на работниците и работодателите на 9 ноември, посветена на разходите за живот и за заплатите.

Френското Министерство на вътрешните работи съобщи, че в протестите в цялата страна са участвали днес 600 000 души, докато синдикатът Обща конфедерация на труда, един от организаторите на демонстрациите, посочи цифрата от 1,6 милиона демонстранти.

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Лион Снимка: АР/БТА

В Париж атмосферата в началото на шествието беше празнична.

Разнородна група от участници пееше френския химн "Марсилезата", а сред демонстрантите имаше и платформи, наподобяващи карнавални композиции.

Париж Снимка: АР/БТА

Еднодневната стачка, към която се присъединиха част от работещите в енергийния сектор и учителите, доведе до затварянето на Айфеловата кула, но не предизвика сериозни нарушения в транспорта на френската столица.

Париж Снимка: АР/БТА

Около два часа след началото на шествието обаче част от участниците в предните му редици влязоха в сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ. Парижката полиция съобщи, че някои маскирани лица са извършили вандалски прояви, на които служителите на реда са реагирали незабавно, за да ги спрат и изолират.

Лион Снимка: АР/БТА

Сблъсъци между част от демонстрантите и полицията избухнаха и към края на протеста. Властите се наложи да потушат най-малко един малък пожар в района на демонстрацията.

Лион Снимка: АР/БТА

В Лион силите за борба с безредиците използваха сълзотворен газ и предприеха действия срещу група маскирани протестиращи в черни дрехи.

Лион Снимка: АР/БТА

Френското министерство на вътрешните работи съобщи, че сутринта в резултат на хвърлени фойерверки е избухнал и пожар в гимназия в района на град Тулуза. Това е наложило евакуацията на учениците и персонала, докато пожарникарите са потушавали пламъците.

Протестиращ държи плакат с надпис „Изяжте богатите, не прасетата“ по време на демонстрация за по-високи заплати и в подкрепа на протестното движение на гимназистите в Лион Снимка: АР/БТА

Около 70 000 полицаи бяха мобилизирани в цялата страна, за да гарантират сигурността по време на стачката и на демонстрациите.

Лион Снимка: АР/БТА

На фона на протестите френският парламент отхвърли бюджета за 2027 година.

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