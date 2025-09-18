Мощната лазерна противоракетна система "Железен лъч" (Iron Beam) премина напълно успешно тестовете и ще може да влезе на въоръжение по-късно тази година, заяви днес израелското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Ивицата Газа

Системата, разработена от отбранителната компания Rafael Advanced Defense Systems, ще допълва израелските системи за ПВО "Железен купол", "Прашката на Давид" и "Хец" (в превод "Стрела"), които досега прехванали хиляди ракети, изстреляни от "Хамас" в Газа, "Хизбула" в Ливан и хусите в Йемен.

Производител на лазера на "Железния лъч" е компанията "Елбит систъмс", добавя БТА.

Цената на една ракета прехващач в момента възлиза на най-малко 50 000 долара. Но разходите, свързани с лазерите, които ще са фокусирани предимно върху по-малки ракети и дронове, ще са незначителни.

"Ефективността на "Железния лъч" бе доказана и очакваме разполагането на тези оръжейни системи с лазер с голям обсег да доведе до значително засилване на отбранителните ни способности", заяви израелското отбранително ведомство.

Новото оръжие бе разработвано години наред. Израелското Министерство на отбраната днес заяви, че последните изпитания на "Железния лъч", направени в Южен Израел в продължение на няколко седмици, са доказали неговата ефективност в "пълна оперативна конфигурация чрез прехващане на ракети, минометни снаряди, самолети и безпилотни летателни апарати в широк спектър от оперативни сценарии".

Очаква се първите системи да влязат на въоръжение до края на тази година. Израелската армия вече използва лазерни системи за ПВО, които са с по-малък обсег и с по-малка мощ от "Железния лъч", добави израелското министерство. "Железния лъч" е наземна, високомощна лазерна система за ПВО, предназначена за противодействие на въздушни заплахи, включително ракети, минометни снаряди и безпилотни летателни апарати.

Амир Барам, генерален директор на израелското Министерство на отбраната, заяви, че "Железният лъч" е първата високомощна лазерна система за ПВО в света, която стига до пълна оперативна готовност.

Ръководителят на компанията "Рафал" Ювал Щайниц каза, че "Железният лъч" "несъмнено ще бъде система, която ще промени правилата на играта и ще има безпрецедентно влияние върху начина, по който се води съвременната война".

"Елбит" разработва мощни лазери за още военни цели, "на първо място въздушен лазер, който има потенциал за стратегическа промяна в способностите за противовъздушна отбрана", заяви главният изпълнителен директор на компанията Бецалел Махлис.

