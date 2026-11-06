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Нова поредица от бомбени заплахи засегна днес въздушния транспорт и летищната инфраструктура във Франция, Чехия, Италия, Дания и Румъния. Това е втори пореден ден, в който се регистрират подобни сигнали срещу гражданското въздухоплаване на континента, след като вчера сред засегнатите дестинации беше и летището в София, а част от тогавашните съобщения бяха подписани от "Бойците на Мъжката държава".

До този момент при проверките на специализираните служби не са открити експлозиви, но действията наложиха промяна в полетни маршрути, извънредни кацания и допълнителни процедури по сигурност.

Във Франция премиерската канцелария съобщи за четири нови сигнала за поставени взривни устройства на борда на пътнически самолети, прелитащи над страната, предаде БТА. Превозните средства са се приземили нормално на съответните летища, където екипи за обезвреждане на взривни устройства са извършили инспекции. Властите в Париж уточняват, че се води разследване за установяване на източника на заплахите.

В Дания полицията обяви засилено присъствие на международното летище в Копенхаген във връзка с получени днес предупреждения, насочени срещу въздушния трафик. Първоначалната оценка на местните органи на реда показва, че няма непосредствена опасност за пътниците, но проверката по случая продължава.

В Чехия органите на реда предприеха превантивни мерки след сигнал, засягащ полети от и до аеропорта в Прага, където разписанията продължиха да се изпълняват без прекъсване. В същото време обаче самолет на авиокомпания "Уиз Еър" по линията от Прага до Рим беше пренасочен за кацане във Венеция. Поводът за маневрата бе анонимно телефонно обаждане до контролната кула на римското летище "Фиумичино" за бомба на борда. Самолетът се приземи без усложнения във Венеция, където бе подложен на специализирана полицейска инспекция, добавя БТА.

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В Румъния самолет на националния превозвач ТАРОМ със 102-ма пътници, летящ по направлението от Прага за Букурещ, се приземи на международното летище "Хенри Коанда" след получен сигнал за заплаха. Проверката на сапьорски екип от Румънската разузнавателна служба (SRI) показа, че на борда няма взривно устройство, а летищните оператори потвърдиха, че трафикът продължава по график. В четвъртък други два самолета - от Милано и Тел Авив - бяха обект на сходни извънредни проверки в румънската столица.

Авиационните оператори и полицията в засегнатите страни действат съгласно утвърдените протоколи за сигурност, докато разследващите екипи изясняват произхода на получените съобщения.

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