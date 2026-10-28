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Френският Сенат одобри законопроект, който ще направи протестиращите финансово отговорни с до 10 000 евро на човек за щети, причинени по време на демонстрации.

Франция

Горната камара на парламента прие предложението с 229 гласа "за" срещу 105 "против" и новите правила отиват за дебат и гласуване в Националното събрание, съобщи "Евронюз".

Законопроектът беше внесен след безредиците, които избухнаха, след като "Пари Сен Жермен" победи "Арсенал" във финала на Шампионската лига на УЕФА през май.

Оттогава то придоби ново значение, след като протестите срещу неравенството и покачващите се цени прераснаха в насилие на 17 октомври, оставяйки хиляди магазини и заведения потрошени или разграбени.

Говорейки в парламента, министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез подчерта "спешната необходимост" от реагиране на щетите и сцените на хаос, наблюдавани тогава. "Вече не можем да позволяваме на огромното мнозинство от нашите съграждани да плащат за малцинство вандали", заяви той.

Критиците предупреждават, че хора, които не са причинили лично щети, все пак могат да бъдат подведени под финансова отговорност, ако се установи, че съзнателно са участвали в група, сформирана за извършване на вандализъм.

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Законопроектът ще позволи също така да се конфискуват социални помощи и жилищна помощ за покриване на щети, което предизвика критики от леви законодатели и правозащитни организации.

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