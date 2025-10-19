Нов трус предизвика паника в Южна Турция
Земетресението е било с магнитуд 4,1 по Рихтер
Земетресение беше регистрирано днес около 14:39 часа турско (и българско) време в района на Османие, град в Южна Турция, съобщи Си Ен Ен Тюрк, предава БТА.
Турция на Ердоган
Според турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД / AFAD) земетресението е било с магнитуд 4,1 по Рихтер, като епицентърът му е бил в селището Сумбас на дълбочина около 7 км.
Трусът е предизвикал паника сред населението. Не се съобщава за поражения и пострадали.
Екипи на АФАД следят ситуацията.
В началото на октомври земетресение с магнитуд от 5 по скалата на Рихтер разтърси Истанбул. Усетено беше особено осезаемо в азиатската част на турския мегаполис. Трусът беше кратък, няколко секунди, и също предизвика силна паника, като много хора излязоха на улицата. Усетен беше и в България.
От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.
У нас трусът беше усетен в югозападната част на страната. Жители в Бургас и Кърджали разказаха тогава, че са усетили леко хоризонтално разклащане на жилищни сгради.