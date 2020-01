Земетресение с магнитуд между 4,9 и 5,4 според различни информации разлюля снощи Албания и накара хората в столицата Тирана да излязат на улицата. По първоначални данни няма пострадали и разрушения, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Министерството на отбраната на Албания съобщи, че според албанския Институт по геофизика трусът, регистриран в 21,15 часа местно време е бил с епицентър на 34 километра северозападно от Тирана и на дълбочина от седем километра. Европейско-Средиземноморския сеизмологичен център съобщи за трус с магнитуд 5.

Последвали са по-леки вторични трусове.

На 26 ноември Албания бе ударена от силно земетресение с магнитуд 6,4. Загинаха 51 души, а около 15 000 останаха без покрив над главата.

