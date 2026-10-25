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Нов пожар е избухнал тази нощ в резиденцията "Орловото гнездо", използвана навремето от Адолф Хитлер, съобщи днес полицията в Бавария, на която се позовава ДПА.

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"Огънят отново се разгоря", заяви полицейски служител.

Снимка: AP/БТА

Пожарникари са били изпратени на историческия обект и са потушили пламъците. Полицейският служител допълни, че се случва огънят да пламне отново заради тлеещи въглени, след като основният пожар вече е бил изгасен.

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В петък вечерта в "Орловото гнездо" избухна голям пожар. Полицията задържа 33-годишен мъж по подозрение в палеж. Според прокуратурата, първоначалната психиатрична експертиза е показала, че той страда от психично заболяване, добавя БТА.

Снимка: AP/БТА

Сградата е до голяма степен унищожена от пожара, като щетите се оценяват на милиони евро.

Бившето нацистко убежище, разположено близо до австрийската граница, е завършено през 1938 г. От 1952 г. насам то се използва като ресторант. В петък обаче заведението е било затворено.

Снимка: AP/БТА

Според регионалната туристическа асоциация в близкия град Берхтесгаден, Хитлер е посещавал "Орловото гнездо" няколко пъти, като е посрещал там дипломати и други чуждестранни гости.

Снимка: AP/БТА

В политически план обаче убежището "не е имало особено значение" и е било използвано предимно от висши нацистки функционери за отдих и частни тържества, посочват от асоциацията.

Днес в сградата се помещава изложба, която разказва за нейната нацистка история.

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