Нощ на масирани атаки: Русия порази кораб край Одеса, стотици дронове летяха към Москва
Руските сили са нанесли и удар по учебно заведение в Харков, заяви кметът на града Игор Терехов
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През нощта руските войски са нанесли удар по товарен кораб, който е доставял товари за въоръжените сили на Украйна. Корабът е бил поразен в района на пристанището на Одеса. Това съобщиха от министерството на отбраната на Руската федерация, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Русия - Украйна
"Тази нощ въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по обекти от пристанищната инфраструктура на Украйна и по морски съдове, използвани в интерес на ВСУ. В резултат на ударите, докато е плавал в морето, е бил поразен морски съд от типа "сухотоварен кораб", който доставял в пристанището на Одеса военни товари и товари с двойно предназначение, предназначени за ВСУ", се посочва в съобщението на руското ведомство.
Междувременно руските сили са нанесли тази нощ удар по учебно заведение във втория по-големина украински град - Харков, предаде Укринформ, като се позова на кмета на града Игор Терехов.
Поражения от дронове има в Холодногорски и Салтивски район, уточни Терехов в публикации в приложението Телеграм.
"Регистриран е вражески удар в Холодногорски район. На мястото на удара има пожар", се каза в първия пост на кмета.
По-късно той оповести, че дрон е нанесъл удар и в Салтивски район.
"Според актуализираната информация на Ситуационния център врагът е ударил учебно заведение", отбеляза Терехов, цитиран от Укринформ.
На този фон руските сили за противовъздушна отбрана са свалили тази нощ повечето от 613-те дрона, с които Украйна е атакувала района на Москва, съобщи кметът на столицата на Русия - Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.
"В периода от 20:30 ч. московско време (19:30 ч. бълг. вр. - бел. ред.) на 28 октомври до 07:00 (06:00 българско) на 29 октомври по посока на района на Москва полетяха 613 безпилотни летателни апарата. По-голямата част от тях бяха неутрализирани от силите на противовъздушната отбрана", написа Собянин в приложението Макс, предаде ТАСС.
Той уточни, че при подхода към самата Москва са били унищожени 231 дрона.