Мария Корина Мачадо получи Нобеловата награда за мир след много години на жертви, заяви нейната дъщеря в интервю за АФП

981 Снимка: АП/БТА

Норвежкият Нобелов институт, който подпомага норвежкият Нобелов комитет в определянето на лауреатите на Нобеловата награда за мир, ще проверява дали има изтичане на информация относно името на тазгодишния лауреат, предаде Франс прес, като се позова на норвежки медии.

Вчера наградата беше присъдена на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Нито един експерт или медия не я сочеха сред фаворитите за престижното отличие.

Но в нощта на четвъртък срещу петък, няколко часа преди обявяването на името на лауреата, шансовете за Мачадо скочиха с 3,75 процента до близо 73 процента в платформата за прогнози "Полимаркет".

Пред агенция НТБ Йорген Ватне Фриднес заяви: "Не мисля, че е имало някога изтичане на имена на лауреати в цялата история на наградата. Не мога да си представя, че сега се е случило подобно нещо".

Кристиан Берг Харпвикен, директор на норвежкия Нобелов институт, заяви, че за всеки случай ще се направи проверка дали е имало изтичане на информация.

Ограничен брой хора знаят предварително името на лауреата на Нобеловата награда за мир, присъждана от 5-членния норвежки Нобелов комитет.

В последните дни имаше очаквания наградата да получи американският президент Доналд Тръмп след одобряването на заложеното в неговия план за мир в Близкия изток споразумение между Израел и "Хамас" за ивицата Газа.

След като беше обявен тазгодишният носител на Нобеловата награда за мир Тръмп заяви, че носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо му е позвънила и му е казала, че е приела приза в негова чест.

Дъщерята на Мачадо: Наградата идва след много години на жертви

Мария Корина Мачадо получи Нобеловата награда за мир след много години на жертви, заяви нейната дъщеря Ана Корина Соса в интервю за френската новинарска агенция Франс прес.

Вчера, когато се е събудила, е видяла на телефона си много пропуснати разговори и съобщения. 34-годишната дъщеря на венецуелската опозиционна лидерка Мачадо, веднага си е помислила най-лошото - че майка й, която от известно време живее в нелегалност във Венецуела, е била открита и арестувана от венецуелските власти.

"Сърцето ми спря да бие", споделя Ана Корина Соса в интервюто, дадено чрез видеоконферентна връзка от Ню Йорк, където тя е намерила убежище от няколко години.

Дъщерята на венецуелската опозиционерка добавя, че след първоначалния страх, тя бързо си е дала сметка, че пропуснатите разговори и съобщенията са за нещо много хубаво - това, че майка й е спечелила Нобеловата награда за мир за 2025 г. Тя признава, че за нея това е било нещо напълно неочаквано.

Тогава Ана Корина, плачейки от щастие, се обадила на майка си да я поздрави. И едва след около час започнала да осъзнава точно какво се е случило - че след много години на жертви за цялото семейство, за венецуелците, майка й е била възнаградена.

Ана Корина Соса споделя, че последният път, когато тя е видяла майка си, това е било през декември 2023 г. преди президентските избори във Венецуела през 2024 г. Мачадо се кандидатира за тях, но венецуелските власти блокираха кандидатурата й. Тогава тя подкрепи новия кандидат, излъчено от опозицията - Едмундо Гонсалес Урутия.

Властите във Венецуела обявиха за победител от вота досегашния държавен глава Николас Мадуро, а опозицията каза, че е имало мащабни измами и че вотът е бил спечелен от опозиционния кандидат Урутия. След това той замина в изгнание в Мадрид, а Мачадо заживя в нелегалност.

"Коледата на 2023 г. беше последната ни Коледа заедно и последният път, в който целунах майка си, в който двете си говорихме, гледайки се в очите", разказва Ана Корина Соса. Тя допълва, че сега в този нов ключов момент от живота й - присъждането на Нобеловата награда за мир - майка й е трябвало да преживее всички емоции, които това е породило, съвсем сама, без близките й около нея.

Мачадо получи Нобеловата награда за мир три дни след като навърши 58 години. Рожденият си ден тя отпразнува с тържество, организирано чрез видеоконферентна връзка с близките си.

"Тогава й казах: "Писна ми да се виждаме чрез екрана, искам да те прегърна", казва Ана Корина Соса с вълнение в гласа. Но после добавя, че в семейството й няма място за обезкуражаване.

Тя разказва, че майка й винаги е имала високи очаквания от нея, но допълва, че е била майка като всички останали майки. "А аз й създавах трудности като всички дъщери. Оспорвах всичко, което казваше", спомня си Ана Корина Соса.

Допълва, че всеки път, когато тя и братята й са се оплаквали на майка си за нещо, Мария Корина Мачадо им е припомняла, че има толкова хора по света, които се намират в една много по-трудна ситуация и че те са привилегировани.

Ана Корина Соса добавя, че всеки ден разговаря с майка си, че говори много повече с нея, отколкото двете са си говорили, когато са били свободни да се виждат. "Опитваме се да направим нещата по-леки, за да оцелеем в тази фаза, защото онова, което ни притеснява най-много, онова, което е най-важното и най-трудното, това е нашата психика", допълва тя, визирайки усилията да не рухне семейството психически.

Ана Корина Соса разказва, че никога не е искала от майка си да изостави политическата борба. Тя признава, че е мислила за това само един път, през 2013 г., когато майка й, която е била по онова време депутатка в парламента, е била ранена по време на бой в пленарната зала.

"Това беше моментът, в който аз бях най-близо до това да я помоля да спре всичко, да се зареже всичко, да бъде само майка и нищо повече. Но не знам защо, може би вдъхновена от нея, й казах точно обратното, че тя трябва да продължи, че ние ще продължим да е подкрепяме.

"Разбрах, че нейната кауза е много по-голяма от нас, от нея самата. Това е нещо, което надхвърля дори границите на Венецуела", казва Ана Корина Соса.

Освен Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо е лауреат на наградата "Сахаров" за свобода на мисълта, присъждана от Европейския парламент. Миналата година специални пратеници на БТА отразяваха от Страсбург връчването на престижното отличие. Тогава от името на майка си го получи Ана Корина Соса. Това беше повод и за специалния пратеник на БТА в Страсбург Мартина Ганчева да вземе интервю от дъщерята на Мария Корина Мачадо.

