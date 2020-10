Световната програма по прехраната на ООН (WPF) спечели Нобеловата награда за мир за 2020 г. заради усилията си в борбата с глада и хранителната несигурност по света.

Това обяви днес в Осло председателката на Норвежкия нобелов комитет Берит Райс-Андерсен, предадоха световните агенции.

Тя изтъкна ролята на програмата на "водеща сила в действията по предотвратяване на използването на глада като оръжие във войни и конфликти".

Наградата е на стойност 10 милиона шведски крони (1,1 млн долара).

WFP изчислява, че помага на около 97 млн. души годишно в 88 държави.

