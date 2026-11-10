Никушор Дан: Илияна Йотова ще посети Румъния през декември
Сътрудничеството ни с България е много добро, заяви румънският президент
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Сътрудничеството ни с България е много добро, каза на пресконференция за журналисти в двореца Котрочени румънският президент Никушор Дан, цитиран от БТА.
Балканите
"Уважаваме нашите партньори от България и имаме диалог. Президентът Илияна Йотова ще посети Румъния през декември. С г-н Румен Радев се срещаме периодично на Европейския съвет. Както знаете, Румъния, България и Турция от по-дълго време провеждат операция по разминиране в Черно море. На срещата на върха на НАТО в Анкара тази операция беше разширена до защита на критичната инфраструктура и ние си сътрудничим по тази линия. Сътрудничим си също и за създаването на център за морска сигурност в Черно море със смесено местоположение Констанца и Варна и това ще бъде важна помощ", добави държавният глава.
Той припомни новината от посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Букурещ вчера, че ЕК ще допринесе с 50 милиона евро за финансирането на този център.
"Ще имаме финансиране и за спасителни операции, което също беше обявено вчера. По тази тема си сътрудничим и в действията, които предприемаме, както в рамките на Европейския съюз, така и на ниво НАТО. Очевидно ситуация със сигурността ни тревожи", отбеляза още Никушор Дан.