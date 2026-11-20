Според премиера Роб Йетен е разумно това, че Германия иска да уреди по-нататъшната подкрепа за Украйна чрез многогодишния бюджет

9008 Снимка: АП/БТА

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Нидерландия не приема някои държави от ЕС да бъдат освободени от задължението да предоставят допълнителна помощ в размер на милиарди за Украйна. Ново изключение, подобно на това, което беше направено миналата година за Унгария, Чехия и Словакия, е "недопустимо" за премиера Роб Йетен, предава БТА. Той обвързва това изискване, следвайки примера на Германия, с преговорите по многогодишния бюджет на Европейския съюз, където двете страни, чийто принос надхвърля получаваните средства, имат важна дума.

Йетен отбелязва, че "няколко държави, които и без това правят твърде малко, отново търсят извинения, за да могат да получат изключение и през следващите години". Това е изключено за Нидерландия и Германия, заяви той на път към срещата на върха на съюзниците на Украйна в Берлин.

Това, че Германия иска да уреди по-нататъшната подкрепа за Украйна чрез многогодишния бюджет, е "според мен разумно", каза Йетен. Правителството в Берлин иска не само да приведе в ред трите изключени държави-членки, но и да пресече пътя на евентуалната бъдеща френска президентка Марин Льо Пен.

Украйна има бюджетен дефицит от 70 милиарда за 2027 г., от който ЕС иска да покрие около две трети. Тези 45 милиарда трябва да бъдат осигурени чрез съвместен заем на ЕС, предлага председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Нейното предложение ще бъде обсъдено в края на следващата седмица от лидерите на ЕС на среща на върха в Брюксел. Фон дер Лайен заяви, че разчита всички 27 държави-членки да участват във финансирането.

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Тези 45 милиарда се добавят към заема от 90 милиарда за 2026 и 2027 г., който ЕС обеща миналата година. Тогава все още се говореше за използването на замразените руски активи за финансирането на Украйна. В настоящото предложение тези активи не се споменават.

Нидерландия и Германия често действат съвместно в дипломатическата битка за бюджета на ЕС. За това е необходимо единодушие, но Германия, като най-големият донор, има значителна тежест. Берлин и Хага искат да използват това в своя полза.

"Ние не сме само нетни донори (в бюджета на ЕС - бел.ред.), но и най-големите донори на помощ за Украйна", припомня Йетен. "Така или иначе, ще трябва да разделим сметката."

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