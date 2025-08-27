До този момент Кнесетът отхвърляше да назове по този начин избиването на арменци, гърци и асирийци през 1915 г.

2108 Снимка: AP/Jacquelyn Martin/БТА

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху за първи път изрично заяви, че признава избиването на арменци в Османската империя по време на Първата световна война за геноцид, съобщават израелски медии.

Той направи това в подкаста на журналиста Патрик Бет-Давид във вторник, пише "Джерузалем пост".

Бет-Давид попита Нетаняху защо Израел се колебае да признае избиването на арменци, асирийци и гърци в Османската империя в периода 1915 - 1917 г. за геноцид при положение, че светът признава Холокоста срещу евреите, предава БТА.

В отговор израелският премиер съобщи, че наскоро Кнесетът е приел решение, с което признава събитията в Османската империя за геноцид.

Когато журналистът обаче настоя за личното му признаване, Нетаняху отговори: "Току-що го направих".

Патрик Бет-Давид коментира, че той като етнически арменец и асириец се интересува особено от темата и че много етнически арменци, асирийци и гърци искат да чуят признание за геноцида от световни лидери.

Израелски депутати внасяха нееднократно проекторешения за официално признаване на Арменския геноцид в Кнесета, включително през 2018 и 2021 г., но предложенията им бяха отхвърляни.

Турция като правоприемник на Османската империя се противопоставя категорично на определянето на събитията през 1915 - 1917 г. като геноцид.

САЩ признаха арменския геноцид през 2021 г. по времето на управлението на президента Джо Байдън. Франция, където живеят много арменци, го направи още през 2001 г.

България обаче досега не е признала арменския геноцид. След бурни спорове в парламента през 2015 г. българските депутати признаха "масовото изтребление" на арменците в Османската империя през Първата световна война, когато много от тях намират убежище в нашата страна. Парламентът обаче не го нарече "геноцид".

По време на гласуването на решението тогавашният премиер Бойко Борисов коментира, че използваните в българската реч думи са "масово изтребление". Преди това от ДПС предупредиха да не се търсят думи, които да ни противопоставят със съседите.

Въпреки че страната ни избяга от определението "геноцид", българският посланик в Анкара беше привикан, за да изрази недоволството си турската страна от декларацията за "масовото изтребление".

