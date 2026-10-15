Нетаняху показа огромната стена, с която обгражда източната граница на Израел (Видео)
"Цялата тази мощ идва, за да каже на враговете на Израел едно: Не ни тествайте", заяви премиерът
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Израел изгражда масивна защитна бариера по цялата си източна граница - от река Ярмук до град Ейлат на Червено море, за да предотврати всякакви опити за нахлуване. Това обяви министър-председателят Бенямин Нетаняху по време на лична инспекция на съоръжението, съобщиха от пресслужбата му в официалния профил на премиера в социалната мрежа X.
САЩ - Израел - Иран
Нетаняху посети новия участък от защитната стена край кибуца Масада в долината на река Йордан. Той бе придружаван от министъра на отбраната Израел Кац, ръководителя на Администрацията по границите генерал-майор Еран Офир, командира на 96-а дивизия бригаден генерал Орен Симха и други висши командири от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).
По време на инспекцията премиерът е бил подробно информиран за текущите и вече завършените етапи от укрепването на източната граница.
"Това, което виждате зад мен, е масивната бариера, която строим по източната граница - от Ярмук до Ейлат. Изграждаме я като допълнение към нашата сигурност и към буферните зони, които държим в Ливан, Сирия и, разбира се, в ивицата Газа", заяви Нетаняху.
Той подчерта, че Израел ще бъде обграден от безпрецедентна система за отбрана, която включва не само физически препятствия. "Тук има разположени сили, има ясен работен план, както и планове за борба с дронове, в чиито детайли няма да навлизам. Целта е проста - максимална защита, за да можем да предпазим гражданите на Израел и да попречим на когото и да било дори да си помисли да нахлуе в държавата ни", посочи премиерът.
Нетаняху отбеляза колосалния мащаб на инженерните и логистични дейности, както и мобилизацията на редовната армия и резерва. "Цялата тази мощ идва, за да каже на враговете на Израел едно: Не ни тествайте", категоричен бе министър-председателят.
Министърът на отбраната Израел Кац от своя страна допълни, че новата граница, силите на терен и буферните зони са само допълнение към основния стълб на израелската сигурност - активната офанзивна политика.
"Тази политика е насочена както към далечен Иран, така и към близките заплахи. На първо място стои офанзивата - унищожаването на врага и премахването на заплахите, успоредно със силната защита на гражданите на Израел", заяви министър Кац.
Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the new barrier area being established along the eastern border, accompanied by Defense Minister Israel Katz, Head of the Borders and Seam Line Administration Maj.-Gen. Eran Ofir, Division 96 Commander Brig.-Gen. Oren Simcha, and other commanders. The Prime Minister was briefed on the ongoing and completed efforts to reinforce defense along the border and strengthen security components on the eastern border. Prime Minister Benjamin Netanyahu: "I am here in the Jordan Valley near Kibbutz Massada, together with the Defense Minister and IDF commanders. What you see behind me is the massive barrier we are building along the eastern border, from the Yarmouk [River] to Eilat. We are building this as an addition to our security. This is in addition to the security zones we hold in Lebanon, Syria, and, of course, the Gaza Strip. We are surrounding the State of Israel with a massive barrier, but not just that. There are forces here, there is a work plan, anti-drone plans, I won't go into details. Simply maximum defense so that we can protect the citizens of Israel and prevent anyone from even thinking about invading the State of Israel. There is enormous work here – massive engineering work, massive logistical work, mobilization of the Israel Defense Forces, mobilization of the reserves. All of this power comes to say to Israel's enemies: Do not test us." Defense Minister Israel Katz: "What the Prime Minister showed here is an important component of the security plan, the defense plan, the security zones, the fence, the forces. But this comes only in addition to the primary element – an active, pro-active offensive policy led by the Prime Minister, the State of Israel, and the IDF, facing distant Iran and close threats alike. First and foremost: Offense, the destruction of the enemy, the removal of threats, alongside strong defense for the citizens of Israel."— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 15, 2026