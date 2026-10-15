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Израел изгражда масивна защитна бариера по цялата си източна граница - от река Ярмук до град Ейлат на Червено море, за да предотврати всякакви опити за нахлуване. Това обяви министър-председателят Бенямин Нетаняху по време на лична инспекция на съоръжението, съобщиха от пресслужбата му в официалния профил на премиера в социалната мрежа X.

САЩ - Израел - Иран

Нетаняху посети новия участък от защитната стена край кибуца Масада в долината на река Йордан. Той бе придружаван от министъра на отбраната Израел Кац, ръководителя на Администрацията по границите генерал-майор Еран Офир, командира на 96-а дивизия бригаден генерал Орен Симха и други висши командири от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

По време на инспекцията премиерът е бил подробно информиран за текущите и вече завършените етапи от укрепването на източната граница.

"Това, което виждате зад мен, е масивната бариера, която строим по източната граница - от Ярмук до Ейлат. Изграждаме я като допълнение към нашата сигурност и към буферните зони, които държим в Ливан, Сирия и, разбира се, в ивицата Газа", заяви Нетаняху.

Той подчерта, че Израел ще бъде обграден от безпрецедентна система за отбрана, която включва не само физически препятствия. "Тук има разположени сили, има ясен работен план, както и планове за борба с дронове, в чиито детайли няма да навлизам. Целта е проста - максимална защита, за да можем да предпазим гражданите на Израел и да попречим на когото и да било дори да си помисли да нахлуе в държавата ни", посочи премиерът.

Нетаняху отбеляза колосалния мащаб на инженерните и логистични дейности, както и мобилизацията на редовната армия и резерва. "Цялата тази мощ идва, за да каже на враговете на Израел едно: Не ни тествайте", категоричен бе министър-председателят.

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Министърът на отбраната Израел Кац от своя страна допълни, че новата граница, силите на терен и буферните зони са само допълнение към основния стълб на израелската сигурност - активната офанзивна политика.

"Тази политика е насочена както към далечен Иран, така и към близките заплахи. На първо място стои офанзивата - унищожаването на врага и премахването на заплахите, успоредно със силната защита на гражданите на Израел", заяви министър Кац.

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