Променихме Близкия изток, заяви израелският премиер и допълни, че е привърженик на "хитростта и изненадата"

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е подготвил "голяма изненада" за Палестинската автономия, след като нареди мащабна военна операция на окупирания Западен бряг след вчерашното смъртоносно нападение, предаде Франс прес.

В снощно интервю за телевизия i24, проведено на фона на предизборната кампания за парламентарните избори във вторник, премиерът избегна въпрос дали възнамерява да разпусне Палестинската автономия, като каза, че е привърженик на "хитростта и изненадата".

"Променихме Близкия изток. Казах, че ще променим нещата, и го направихме", заяви лидерът, който се бори на тези избори за политическото си оцеляване. "Палестинската автономия също я очаква много голяма изненада", добави той, без да навлиза в подробности.

Вчера двама въоръжени нападатели убиха двама израелски войници край Хеброн в южната част на окупирания Западен бряг, преди самите те да бъдат застреляни. В отговор крайнодесните съюзници на Нетаняху призоваха за разпускане на Палестинската автономия, въпреки че няма данни тя да е свързана с атаката, припомня АФП.

Създадена по силата на споразуменията от Осло през 90-те години, Палестинската автономия управлява частично палестинските територии, окупирани от Израел от 1967 г. насам, и остава официалният партньор на международната общност, въпреки че през 2007 г. "Хамас" пое властта в Газа.

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Както Бенямин Нетаняху, така и основният му съперник на изборите във вторник - центристът Гади Айзенкот, са против създаването на палестинска държава, отбелязва АФП.

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