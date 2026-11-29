Съставянето на правителство в Израел засега се бави

55 Снимка: БТА

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Преговорите между израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговия политически съперник, центриста Гади Айзенкот , приключиха без споразумение за съставяне на правителство поради "дълбоките разногласия" между двамата, въпреки направената в последния момент отстъпка от страна на досегашния министър-председател, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Срещата "премина в сериозна атмосфера, като двете страни положиха усилия да преодолеят дълбоките разногласия помежду си", се посочва в съвместно изявление на партията "Ликуд" на Нетаняху и партията "Яшар" на Айзенкот. В него обаче не се съобщава за постигнат напредък, нито за насрочването на нова среща.

Според израелски медии Айзенкот е заявил пред Нетаняху, че няма да се откаже от политическите си партньори, за да сформира коалиция с него, но го е поканил впоследствие да се присъедини към тях. Според същите медии преговорните екипи на двете партии дори са отменили предварително планирана среща.

Преговорите се състояха ден след неочакваното предложение на Нетаняху да отстъпи на Айзенкот премиерския пост за първия период от мандата на евентуално ротационно правителство, в което двамата да управляват страната последователно.

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Промяната в позицията на Нетаняху идва броени дни преди изтичането на крайния срок за съставяне на правителство, даден на Айзенкот - 6 декември. През последните дни центристкият лидер постигна напредък в преговорите с ултраортодоксална еврейска партия и израелско-арабска политическа формация за съставяне на кабинет без участието на досегашния премиер.

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