Той предложи двете им партии да се споразумеят за съставянето на правителство на националното единство

357 Снимка: БТА

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е готов опозиционният лидер Гади Айзенкот пръв да заеме премиерския пост при ротационно управление в рамките на евентуално правителство на националното единство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението на Нетаняху е поредният сигнал, че бившият началник на генералния щаб на израелските въоръжени сили Айзенкот може би е близо до съставянето на коалиционно правителство с подкрепата на опозицията, което да сложи край на управлението на настоящия премиер, отбелязва агенцията.

Предложението подчертава натиска, на който е подложен най-дълго управлявалият премиер в историята на Израел, на фона на подкрепата, която Айзенкот получава от потенциални партньори, които биха могли да му осигурят парламентарно мнозинство или да му позволят да състави коалиционно правителство.

Нетаняху предложи двете им партии да се споразумеят за съставянето на правителство на националното единство, в което той да заеме премиерския пост след Айзенкот съгласно споразумение за ротация.

Президентът на Израел възложи на Айзенкот да състави правителство след изборите на 27 октомври, резултатите от които не осигуриха нито на него, нито на Нетаняху ясна възможност за съставяне на кабинет.

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Тази седмица Айзенкот подписа коалиционни споразумения с двама партньори от левия и десния политически спектър, чиято подкрепа може да го доближи до парламентарно мнозинство.

Говорител на партията на Айзенкот "Яшар" не отговори веднага на молбата на Ройтерс за коментар.

Нетаняху посочи в изявление, че именно той би трябвало да оглави израелското правителство, но че "предвид мащаба на заплахата за самото съществуване на Израел и възможността да бъде съставено правителство, което не е в състояние да се справи с тази опасност", неговата "отговорност като лидер" изисква да "остави всичко настрана".

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